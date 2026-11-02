Se confirmó día y horario para la gran final del Clausura del fútbol local entre Desamparados y Minero

Será este jueves 5 de noviembre, desde las 21:30, con ambas parcialidades. Antes, a partir de las 18, Peñarol y Atenas disputarán la final de Cuarta División.

Santiago Tello por Desamparados y Pablo Jofré por Minero, buscarán consagrarse con sus clubes pero solo uno será el ganador.

El Torneo Clausura tendrá su gran final este jueves 5 de noviembre, cuando Sportivo Desamparados y Minero se enfrenten por el título de Primera División en el Estadio del Bicentenario. El encuentro comenzará a las 21:30 y pondrá frente a frente a dos equipos que debieron superar exigentes cruces para llegar a esta instancia.

Desamparados consiguió su lugar en la definición después de eliminar a Marquesado en semifinales. Previamente, el conjunto puyutano había dejado en el camino a Unión en los cuartos de final, consolidando su recorrido hacia la pelea por el campeonato.

Del otro lado estará Minero, que también tuvo un camino exigente. En semifinales logró superar a Alianza en la definición por penales, luego de una instancia que terminó igualada en el tiempo reglamentario. En cuartos de final, había conseguido la clasificación tras vencer a Trinidad.

De esta manera, ambos equipos irán en busca del título del Clausura en el principal escenario deportivo de la provincia, con el objetivo de cerrar la temporada con una consagración. Minero es el actual campeón del Apertura sanjuanino por lo tanto de repetir el título en el Clausura se consagrará como campeón anual del fútbol sanjuanino sumando un título oficial, mientras que si el campeón resulta ser Desamparados, habrá Superfinal nuevamente entre ambos equipos para definir en 90 minutos quien sumará el título oficial. Minero hasta el momento nunca sumó ese logro, por su parte el Víbora, se consagró campeón del Torneo de Invierno en 2018 pero después cayó en la Superfinal ante Atenas, la última vez que Desamparados logró un título oficial fue en el año 1991.