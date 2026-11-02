De ganar el Deportista del Año en 2008 a ser la máxima autoridad de Deportes: Pablo Tabachnik, protagonista del regreso de la elección

El histórico extenista de mesa fue distinguido por DIARIO DE CUYO en 2008, el mismo año en que compitió en los JJOO de Pekín. Hoy, como secretario de Deportes, forma parte de una nueva etapa de una elección que vuelve después de siete años.

El histórico extenista de mesa Pablo Tabachnik fue distinguido por DIARIO DE CUYO en 2008, el mismo año en que compitió en los JJOO de Pekín.

La historia de Pablo Tabachnik con el Deportista del Año tiene un capítulo especial. Hace 18 años, cuando todavía brillaba como jugador de tenis de mesa y transitaba uno de los momentos más importantes de su carrera, fue elegido por DIARIO DE CUYO como el mejor deportista sanjuanino de 2008. Hoy, casi dos décadas después, su vínculo con aquella tradicional distinción cambió de escenario: ya no está entre los atletas que buscan el reconocimiento, sino desde la función pública, como secretario de Deportes de San Juan, acompañando el regreso de una elección que forma parte de la historia deportiva provincial.

El reconocimiento que recibió Tabachnik en 2008 llegó en un año particularmente significativo. Por entonces, el sanjuanino participaba de sus terceros Juegos Olímpicos, en Pekín, después de haber representado al país en Sídney 2000 y Atenas 2004. Aquella distinción de DIARIO DE CUYO reconoció una trayectoria que lo convirtió en uno de los máximos referentes del tenis de mesa argentino y en el deportista sanjuanino con mayor cantidad de participaciones olímpicas.

Su carrera estuvo marcada por una extensa cosecha de logros: obtuvo 14 títulos nacionales y sumó seis medallas en siete participaciones en Juegos Panamericanos, con cinco preseas de plata y una de bronce. En 2021 puso punto final a su etapa como deportista profesional, aunque su relación con el deporte nunca terminó.

En diciembre de 2023 asumió un nuevo desafío al incorporarse a la gestión deportiva provincial. Desde entonces, su experiencia como atleta de alto rendimiento se trasladó al ámbito dirigencial, con otra perspectiva sobre las necesidades, los desafíos y el crecimiento de las distintas disciplinas.

Por eso, el regreso del Deportista del Año también tiene un significado particular en su recorrido. La elección vuelve después de siete años y lo encuentra en un lugar diferente al de aquella edición de 2008: ahora como funcionario y parte del acompañamiento institucional a una iniciativa que busca recuperar su protagonismo.