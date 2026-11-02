Final para el infarto: Boca, Central y Argentinos jugarán a la misma hora por el título anual, los detalles

La Tabla Anual 2026 tendrá una definición en simultáneo y con tres equipos todavía metidos en la pelea por el título . Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors disputarán sus partidos de la última fecha del Torneo Clausura el próximo sábado 7 de noviembre desde las 14.30, en una jornada que determinará quién termina como el mejor equipo de la temporada.

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La decisión de programar los encuentros a la misma hora busca evitar que alguno de los candidatos conozca previamente el resultado de sus rivales. El escenario tiene a Boca como líder con 60 puntos , después de vencer 1-0 a River en el Superclásico, mientras que Rosario Central quedó inmediatamente detrás con 59 tras imponerse 2-1 ante Sarmiento. Argentinos, en tanto, comienza este lunes con 57 y todavía debe visitar a Atlético Tucumán desde las 21.15.

La última fecha tendrá a los candidatos jugando al mismo tiempo y cada uno en su estadio. El panorama quedará mucho más claro una vez que Argentinos complete su encuentro pendiente de este lunes.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega con el camino más favorable. La victoria en el Superclásico le permitió alcanzar los 60 puntos y quedar en lo más alto de la clasificación anual, además de sostener una diferencia de gol muy superior a la de sus principales perseguidores.

Argentinos Juniors vs. Huracán: sábado 7 de noviembre, 14.30, en el Diego Armando Maradona. El Bicho tiene 57 puntos antes de enfrentar este lunes a Atlético Tucumán; si gana ese partido llegará a la última jornada con 60, igualado con Boca.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: sábado 7 de noviembre, 14.30, en el Gigante de Arroyito. El Canalla suma 59 unidades y está apenas un punto por debajo de Boca.

Boca vs. Defensa y Justicia: sábado 7 de noviembre, 14.30, en La Bombonera. El Xeneize tiene 60 puntos y una diferencia de gol de +22.

Si Boca derrota a Defensa y Justicia llegará a 63 puntos . Argentinos sería el único que podría igualarlo en unidades si primero vence este lunes a Atlético Tucumán y luego supera a Huracán, aunque actualmente existe una diferencia de gol muy amplia: el Xeneize tiene +22 y el Bicho partió esta fecha con +11. Por eso, incluso en una eventual igualdad en puntos, Boca cuenta con una ventaja considerable.

La situación cambia si Boca empata o pierde. En ese caso, Rosario Central tendría una oportunidad concreta de superarlo con una victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras Argentinos también podría meterse de lleno en la definición dependiendo de lo que haga esta noche en Tucumán.

Rosario Central está a solo un punto

El Canalla suma 59 unidades y llegará a la última jornada sabiendo que una victoria puede darle el campeonato si Boca no consigue los tres puntos. Si Central derrota a Estudiantes de Río Cuarto alcanzará 62, por lo que obligará al Xeneize a ganar para mantenerse arriba.

Rosario Central ya conoce lo que significa quedarse con esta distinción: fue el ganador de la Tabla Anual en 2025. Ahora volverá a llegar a la última jornada con posibilidades de terminar como el equipo que más puntos acumuló durante toda la temporada.

Argentinos juega una verdadera semifinal este lunes

Para Argentinos Juniors, la definición empieza antes. El conjunto de La Paternal tiene 57 puntos y este lunes enfrenta a Atlético Tucumán. Una victoria lo llevaría a 60 y lo dejaría igualado con Boca antes de la última fecha, aunque con una diferencia de gol considerablemente menor.

Si logra esos tres puntos, el Bicho recibirá a Huracán sabiendo que todavía tiene posibilidades de quedarse con el campeonato. Argentinos no consigue un título de Primera División desde el Clausura 2010, por lo que podría llegar al sábado con la oportunidad de cortar una sequía de más de 16 años.

Qué pasa si terminan igualados en puntos

A diferencia de lo que sucede cuando está en juego un descenso, no habrá partido desempate para definir al campeón de la Tabla Anual. El reglamento de la Liga Profesional establece que, ante igualdad de puntos, el primer criterio será la diferencia de gol; posteriormente se tendrá en cuenta la cantidad de goles a favor, la Tabla General de Fair Play y, en última instancia, un sorteo.

Ese mecanismo representa hoy una ventaja importante para Boca. El Xeneize cuenta con +22 de diferencia de gol, mientras Argentinos tenía +11 antes de jugar este lunes. Por eso, en caso de finalizar igualados en puntos, el equipo de Arruabarrena parte con un margen considerable para quedarse con el título.

El campeón de Liga no solamente sumará una nueva estrella. La AFA estableció para 2026 que el equipo que termine primero en la Tabla General Anual será reconocido oficialmente como Campeón de Liga y además tendrá asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa Internacional.