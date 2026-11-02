    • 2 de noviembre de 2026 - 14:26

    Fútbol Senior +50: las glorias de Desamparados avanzaron a Cuartos de final de la Liga Nacional

    El Puyutano impuso por 3 a 0 ante Sportivo Pampeano con goles de Arrieta, García y Quinteros. Ahora espera rival entre gigantes del fútbol senior nacional.

    Fútbol Senior +50: las glorias de Desamparados avanzaron a Cuartos de final de la Liga Nacional

    Fútbol Senior +50: las glorias de Desamparados avanzaron a Cuartos de final de la Liga Nacional

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Serpentario volvió a vibrar al ritmo de la historia verdiblanca. Por los octavos de final de la Liga Nacional Senior +50, Sportivo Desamparados ratificó su gran momento futbolístico y se metió de lleno entre los ocho mejores del certamen tras superar con contundencia a Sportivo Pampeano por 3 a 0.

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    Desde el pitazo inicial, el conjunto sanjuanino demostró autoridad en condición de local, manejando los tiempos del partido y traduciendo su jerarquía en el marcador. La contundencia ofensiva llegó de la mano de Kili Arrieta, Andrés García y Raúl Quintero, autores de los tantos que sellaron la goleada y desataron el festejo.

    Más allá del resultado, el gran atractivo de esta categoría radica en el sentido de pertenencia y el peso propio de sus protagonistas. Bajo la dirección técnica de Claudio Lobos, el plantel puyutano nuclea a verdaderas leyendas que vistieron con orgullo la camiseta del club a lo largo de los años.

    Las glorias de Desamparados que se lucen en el fútbol senior

    El plantel está conformado por nombres de dilatada trayectoria como Tribilín Bustos, Eduardo Castro, Chiche Castro, Kili Arrieta, Santiago Mazzei, Raúl Quintero, Andrés García, Pato Mallea, Gerardo Pinto, el propio DT Claudio Lobos, Leo Dávila, Julio Fernández, Julio Escudero y Mario Peze, además del valioso aporte de Julio González, Guti Castro, Flaco Dillon, Toti Fernández, Ricky Moya, Mario Lucero y Mario Pozo.

    Los posibles rivales en Cuartos de final

    Con la clasificación asegurada en casa, las expectativas crecen en el equipo del barrio Patricias. Ahora, Desamparados aguarda por conocer a su próximo rival en los cuartos de final, instancia para la cual su rival saldrá de un cuadro pesado que incluye a instituciones de la talla de Racing Club, Huracán de Parque Patricios, Gimnasia y Esgrima La Plata, El Porvenir o Deportivo Riestra. El sueño federal sigue intacto.

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