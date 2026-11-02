    • 2 de noviembre de 2026 - 10:54

    Regresa el Deportista del Año de Diario de Cuyo: conocé las 24 disciplinas que serán premiadas

    La histórica distinción, nacida en 2001, regresa con 24 categorías que abarcan desde el fútbol y el atletismo hasta el hipismo y el deporte inclusivo. Las federaciones propondrán candidatos y el público votará para definir las ternas.

    Autoridades de Gobierno y Diario de Cuyo presentaron el Deportista del Año en el Estadio Aldo Cantoni.

    Autoridades de Gobierno y Diario de Cuyo presentaron el Deportista del Año en el Estadio Aldo Cantoni.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de siete años de ausencia, vuelve el Deportista del Año, la distinción de Diario de Cuyo que desde 2001 acompañó a generaciones de sanjuaninos y se convirtió en una tradición provincial.

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    De izquierda a derecha: Daniel Kenan, director de Deporte Federado; Pablo Dellazoppa, gerente general de Diario de Cuyo, Guido Romero, ministro de Turismo; Pablo Aubone, director de la Agencia San Juan Deporte﻿; Martín Riveros, Subsecretario de Deporte Federado.

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    Este lunes, en la sala de Prensa del Estadio Aldo Cantoni, Diario de Cuyo y el Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura presentaron oficialmente el regreso del Deportista del Año, que no se realizaba desde 2019. El gerente del diario, Pablo Dellazoppa, destacó la trascendencia que el premio ganó en la sociedad sanjuanina y la importancia de reeditarlo con el respaldo del Gobierno, mientras que el ministro Guido Romero subrayó que los sanjuaninos adoptaron el premio como propio y recordó que el deporte es prioridad en el plan de gestión del gobernador Orrego. En esta edición 2026 participarán 24 federaciones

    Presentación del Deportista del Año con autoridades de Gobierno de San Juan y Diario de Cuyo.

    Presentación del Deportista del Año con autoridades de Gobierno de San Juan y Diario de Cuyo.

    Las categorías del Deportista del Año 2026

    • Atletismo
    • Fútbol de primera
    • Futsal
    • Vóleibol
    • Básquetbol
    • Hockey sobre patines masculino
    • Hockey sobre patines femenino
    • Golf
    • Rugby
    • Hockey sobre césped
    • Natación
    • Boxeo
    • Automovilismo
    • Motociclismo, enduro y motocross
    • Artes marciales (karate, yudo, etc.)
    • Tenis
    • Tenis de mesa
    • Ciclismo
    • Triatlón
    • Bicicross y mountain bike
    • Deporte inclusivo
    • Paddle
    • Hipismo
    • Patín (carrera y artístico)

    Cómo sigue el cronograma

    Del 2 al 11 de noviembre, las federaciones de cada disciplina elegirán cinco candidatos por categoría, que competirán por un lugar en la terna. El miércoles 11 se abre la votación pública, que definirá las ternas, y habrá dos formas de participar: a través del sitio web de Diario de Cuyo o mediante un cupón que se publicará todos los días en la edición en papel de Diario de Cuyo, del 11 al 24 de noviembre.

    Quienes voten de manera electrónica podrán hacerlo una sola vez. Con los cupones, en cambio, no habrá restricción en la cantidad de votos.

    La votación cierra el martes 24 de noviembre y las ternas se publicarán el miércoles 25. En tanto que el jueves 3 de diciembre será la definición del jurado: más de 100 personas, entre referentes de federaciones deportivas, funcionarios de Gobierno, personalidades destacadas, periodistas deportivos y miembros de la organización, votarán al mejor de cada terna y al Deportista del Año.

    El cierre será el jueves 17 de diciembre con la fiesta de premiación, un evento con más de 500 invitados que promete emoción y algunas sorpresas.

    Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.-

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