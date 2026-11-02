Vuelve un clásico del deporte sanjuanino: otra vez las emociones para cerrar la temporada

La historia del Deportista del Año largó allá por el año 2001. La propuesta de DIARIO DE CUYO fue creciendo en interés con el tiempo. Después de un paréntesis de siete años, está de nuevo en los corazones sanjuaninos.

El tiempo pasa. Eso es innegable, tanto que da espacio para recuerdos. El reconocido y tradicional premio del “Deportista del Año” de DIARIO DE CUYO se instaló entre los sanjuaninos desde hace más de dos décadas. Tuvo un inicio sin mucho ruido. Tampoco sin tanta popularidad aunque sí llamó la atención de propios y extraños. Con los años, los sanjuaninos lo empezaron a sentir como propio. Y a cada año, cuando tomaba forma el final de cada temporada deportiva, todos lo esperaban con ansias. Por aquellas cosas de la vida y también por el destino, tuvo un parate.

Fue una etapa de transición, obligada por ejemplo por una pandemia de por medio. Pero nada es para siempre, como dicen. Y este paréntesis tuvo su fin. El premio vuelve con su vigencia y los sueños de los deportistas toman forma otra vez. La historia del “Deportista del Año” vale la pena contarla desde un principio…

La idea nació allá por el año 2001. En la sección Deportes de DIARIO DE CUYO sus integrantes (por ese entonces estaban Gustavo Martínez, Lisandro Peyrán, Walter Cavalli, Ariel Poblete, Fabio Garbi, Luis Castro y Favio Cabrera) analizaron que la faltaba algo al final de la temporada deportiva de año. Con la aprobación de los directivos de la empresa, la idea de premiar a quien era el deportista más destacado del año tomó forma y largó sin mucho eco popular. Es que los votos llegaron por opiniones de un grupo de periodistas deportivos locales y quien quiso prenderse a la idea votando a través de un cupón que salía en las páginas de papel del Diario.

El ganador estaba cantado por el gran año que tuvo por entonces: El ciclista Oscar Villalobos se quedó con la preferencia de la mayoría y se convirtió en el primer ganador del Premio. Claro, como Villalobos seguía triunfando a gran nivel siguió firme en la preferencia de todos. Logró otros dos festejos consecutivos pero ya por ese entonces la distinción fue ganando adeptos.

Todo empezó a hacerse más complejo para los organizadores del Diario porque el interés se volvió masivo. Entonces aparecieron los muchos votos de la gente, de los periodistas y de los especialistas de cada actividad. En los años siguientes tomó forma la fiesta final donde se debía entregar la distinción. El “Deportista del Año” ya era una pura realidad.