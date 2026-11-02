    • 2 de noviembre de 2026 - 09:18

    Vuelve un clásico del deporte sanjuanino: otra vez las emociones para cerrar la temporada

    La historia del Deportista del Año largó allá por el año 2001. La propuesta de DIARIO DE CUYO fue creciendo en interés con el tiempo. Después de un paréntesis de siete años, está de nuevo en los corazones sanjuaninos.

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    Por Walter Cavalli

    El tiempo pasa. Eso es innegable, tanto que da espacio para recuerdos. El reconocido y tradicional premio del “Deportista del Año” de DIARIO DE CUYO se instaló entre los sanjuaninos desde hace más de dos décadas. Tuvo un inicio sin mucho ruido. Tampoco sin tanta popularidad aunque sí llamó la atención de propios y extraños. Con los años, los sanjuaninos lo empezaron a sentir como propio. Y a cada año, cuando tomaba forma el final de cada temporada deportiva, todos lo esperaban con ansias. Por aquellas cosas de la vida y también por el destino, tuvo un parate.

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    Fue una etapa de transición, obligada por ejemplo por una pandemia de por medio. Pero nada es para siempre, como dicen. Y este paréntesis tuvo su fin. El premio vuelve con su vigencia y los sueños de los deportistas toman forma otra vez. La historia del “Deportista del Año” vale la pena contarla desde un principio…

    La idea nació allá por el año 2001. En la sección Deportes de DIARIO DE CUYO sus integrantes (por ese entonces estaban Gustavo Martínez, Lisandro Peyrán, Walter Cavalli, Ariel Poblete, Fabio Garbi, Luis Castro y Favio Cabrera) analizaron que la faltaba algo al final de la temporada deportiva de año. Con la aprobación de los directivos de la empresa, la idea de premiar a quien era el deportista más destacado del año tomó forma y largó sin mucho eco popular. Es que los votos llegaron por opiniones de un grupo de periodistas deportivos locales y quien quiso prenderse a la idea votando a través de un cupón que salía en las páginas de papel del Diario.

    El ganador estaba cantado por el gran año que tuvo por entonces: El ciclista Oscar Villalobos se quedó con la preferencia de la mayoría y se convirtió en el primer ganador del Premio. Claro, como Villalobos seguía triunfando a gran nivel siguió firme en la preferencia de todos. Logró otros dos festejos consecutivos pero ya por ese entonces la distinción fue ganando adeptos.

    Todo empezó a hacerse más complejo para los organizadores del Diario porque el interés se volvió masivo. Entonces aparecieron los muchos votos de la gente, de los periodistas y de los especialistas de cada actividad. En los años siguientes tomó forma la fiesta final donde se debía entregar la distinción. El “Deportista del Año” ya era una pura realidad.

    Así fue mutando en su organización. Basándose en su primera etapa con el voto de la gente para conformar las ternas en cada disciplina deportiva. Luego en una segunda parte para que un jurado conformado por periodistas deportivos, especialistas de cada deporte y dirigentes votaran para que se nomine al ganador de cada terna y entre ellos se consagre al ganador de la distinción.

    La temática siguió, más aceitada, en los años siguientes. Con distintos escenarios reservados para la entrega del Premio. Ganadores de distintos deportes le dieron mayor interés y todos coincidieron en que eran auténticos y reconocidos triunfadores.

    Hasta que llegó el parate tras la entrega del año 2019. Pasaron siete años y hoy vuelve con la misma fuerza esta Fiesta que todos los sanjuaninos esperaban. La entrega del “Deportista del Año” es otra vez una realidad. Apoyada en su historia. En las 22 ediciones que pasaron. Con el mismo interés. Y con la simple intención de premiar a quienes se esforzaron durante toda la temporada. Al fin y al cabo los propios deportistas se lo merecen…

    *Especial para Diario de Cuyo

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