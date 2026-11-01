Nicolás Otamendi fue duro tras el Superclásico: "Que designen al próximo campeón y directamente no competimos"

El capitán de River Nicolás Otamendi expresó su enojo contra el arbitraje y, al salir de la Bombonera, generó un gran impacto con sus palabras.

Nicolás Otamendi se sumó a la indignación que hay en River por el arbitraje de Nicolás Ramírez este domingo en la derrota 1-0 ante Boca en la Bombonera. El capitán de River hizo una declaración muy fuerte en su salida de la Bombonera.

“El arbitraje no midió nada con la misma vara. No te dejan competir, eso te da mucha bronca. Ya el próximo torneo, que designen al próximo campeón y directamente no competimos”, dijo el defensor.

Otamendi fue muy crítico de la actuación de Ramírez: “El Superclásico se tiene que medir por la capacidad que tenga para dirigirlo, que intente mostrar tranquilidad en diferentes tramos. Creo que el árbitro perdió el control del partido”.

“Quizás River no jugó como tenía que haberlo hecho, pero creo que en diferentes momentos del partido no fue medido con la misma vara”, recalcó.

El defensor apuntó específicamente contra los integrantes del VAR: “Obviamente que ellos tienen que ayudar al árbitro: si la jugada pide ser analizada, tienen que esperar, no tiene que salir la siguiente jugada rápido. Para algo está el VAR, si no es como que están ahí comiendo pochoclo y tomando coca, y no es así”.