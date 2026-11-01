    • 1 de noviembre de 2026 - 20:28

    No hubo milagro en Tucumán y en San Martín se terminó el año

    El verdinegro quedó sin Reducido. Colegiales empató con el Santo tucumano y aseguró su lugar.

    Final. Zuliani presiona a Menéndez, San Martín había hecho su parte pero en Tucumán, no hubo milagro.

    Final. Zuliani presiona a Menéndez, San Martín había hecho su parte pero en Tucumán, no hubo milagro.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se terminó el 2026 para el Atlético San Martín. La condena final fueron esos 51 puntos que no alcanzaron para meterlo entre los 8 primeros de la Zona B porque en Tucumán, el otro Santo, no pudo vencer a Colegiales al empatar sin goles por la fecha 36 y con eso, el Tricolor de Munro se aseguró su presencia en el Reducido.

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    San Martín, que el sábado goleó 5-1 a Gimnasia de Jujuy quedó esperando ese triunfo tucumano que le diera la clasificación, pero en Tucumán el Santo, que ya estaba afuera de todo, hizo apenas lo justo. No exigió demasiado a Colegiales que entró con su plan de partido clarísimo y lo terminó resolviendo.

    San Martín se quedó afiera de la post-temporada y ese dato no es menor. Hacía rato que el Verdinegro no quedaba eliminado de instancias posteriores en la Primera Nacional. Con este escenario, ahora toma otro relieve el plano institucional porque San Martín deberá resolver la sucesión de Jorge Miadosqui al frente del club, tras el fracaso de la asamblea general que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 27.

    En la Primera Nacional, habrá final por el primer ascenso entre Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez. Mientras que por el Segundo Ascenso comenzará el Reducido, una vez que se defina el primer ascenso-

    En la Zona B, las posiciones las encabeza Tristán Suárez, luego aparecen Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Maipú, Colegiales y Gimnasia y Tiro en los primeros 8 escalones, quedando San Martín noveno.

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