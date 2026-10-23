    • 23 de octubre de 2026 - 21:29

    Salió a hacer trekking, mandó un video a sus hijos y desapareció: la desesperada búsqueda de Raúl Moyano

    El docente realizaba trekking por el cerro cuando perdió contacto con su familia, hace 11 días que lo buscan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una intensa búsqueda se despliega en el sur de la provincia de Tucumán para dar con el paradero de Raúl Alfredo Moyano, un docente jubilado de 59 años que permanece desaparecido desde el pasado lunes 12 de octubre, cuando realizaba un ascenso en el cerro Ñuñorco Grande, ubicado en la zona sur de Tafí del Valle.

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    Moyano, quien cuenta con amplia experiencia en trekking y senderismo en zonas montañosas, comenzó su caminata cerca del mediodía. Durante las primeras horas del trayecto, mantuvo contacto fluido con su pareja e hijos, a quienes les envió fotos y videos de los paisajes que recorría, una costumbre habitual en cada una de sus excursiones. Sin embargo, con el paso de las horas la comunicación se interrumpió de manera repentina y el hombre nunca llegó al punto de encuentro pactado.

    Tras la denuncia, se puso en marcha un operativo de rastreo que ya lleva 10 días ininterrumpidos y que en las últimas horas sumó un helicóptero provincial y drones de alta tecnología para sobrevolar las zonas de difícil acceso en la alta montaña.

    Quién es el docente buscado en la montaña

    Raúl Moyano nació en la localidad tucumana de Río Seco, en el departamento Monteros. Es padre de dos hijos —Matías (32) y Suyay (27)— y se jubiló recientemente tras dedicar la mayor parte de su vida a la actividad docente.

    Durante su trayectoria profesional, se desempeñó como maestro, coordinador, director y supervisor en diversas escuelas de la provincia de Río Negro, pasando por establecimientos rurales de Cipolletti, Cinco Saltos, El Manso y Pilcaniyeu. Apasionado por la fotografía, el ciclismo y las actividades al aire libre, realizaba frecuentemente travesías de montaña.

    En declaraciones a la prensa, su hijo Matías remarcó la preparación física de su padre: "Él hace trekking en Bariloche, es una actividad habitual para él. Hace gimnasia y anda en bicicleta, por lo que está muy bien físicamente. Sé que pudo hacerlo tranquilamente y que era consciente de lo que estaba haciendo".

    Por su parte, su hija Suyay lo definió como una persona "muy activa, organizada y siempre con proyectos", al tiempo que la familia mantiene las esperanzas intactas mientras los equipos de rescate peinan la geografía del cerro tucumano.

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