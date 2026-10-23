Avanzan en Diputados para que los abusos sexuales no prescriban nunca

Diputados se reunirán este miércoles para debatir el proyecto, que busca declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una reunión informativa para dar inicio al debate sobre el proyecto que busca declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual. El encuentro quedó programado para este miércoles 28 de octubre a las 10:30 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara Baja.

Durante la jornada, los legisladores evaluarán de manera integral iniciativas referidas a la violencia e integridad sexual, además de avanzar en el análisis de textos parlamentarios que proponen la federalización de las causas por tenencia de estupefacientes.

Propuesta para extender plazos y endurecer penas En el marco de la discusión legislativa, recientemente la diputada oficialista Virginia Gallardo presentó una iniciativa de reforma del Código Penal. La propuesta busca que la acción penal prescriba tras cumplir el máximo de la pena fijada para cada delito, estableciendo un piso de 2 años y un techo de 15 años (la legislación vigente fija el tope máximo en 12 años), lo que significaría una ampliación efectiva de los plazos legales para juzgar estos hechos.

El proyecto impulsado establece incrementos escalonados en las escalas penales según la gravedad de las figuras tipificadas: