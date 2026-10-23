    • 23 de octubre de 2026 - 20:54

    Avanzan en Diputados para que los abusos sexuales no prescriban nunca

    Diputados se reunirán este miércoles para debatir el proyecto, que busca declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una reunión informativa para dar inicio al debate sobre el proyecto que busca declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual. El encuentro quedó programado para este miércoles 28 de octubre a las 10:30 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara Baja.

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    Durante la jornada, los legisladores evaluarán de manera integral iniciativas referidas a la violencia e integridad sexual, además de avanzar en el análisis de textos parlamentarios que proponen la federalización de las causas por tenencia de estupefacientes.

    Propuesta para extender plazos y endurecer penas

    En el marco de la discusión legislativa, recientemente la diputada oficialista Virginia Gallardo presentó una iniciativa de reforma del Código Penal. La propuesta busca que la acción penal prescriba tras cumplir el máximo de la pena fijada para cada delito, estableciendo un piso de 2 años y un techo de 15 años (la legislación vigente fija el tope máximo en 12 años), lo que significaría una ampliación efectiva de los plazos legales para juzgar estos hechos.

    El proyecto impulsado establece incrementos escalonados en las escalas penales según la gravedad de las figuras tipificadas:

    • Abuso a menores de 13 años: Penas de 1 a 6 años de prisión.

    • Sometimiento gravemente ultrajante: Escala penal de 4 a 12 años de cárcel.

    • Acceso carnal (violación): Condenas previstas de 6 a 20 años.

    • Agravante por abuso gravemente ultrajante con acceso carnal: Penas de 8 a 22 años.

    • Abuso sexual simple agravado (por vínculo de parentesco, autoridad o fuerza policial): Castigos de 3 a 10 años de prisión.

    Con este temario, la comisión que encabeza la discusión penal buscará sentar la base de un dictamen unificado sobre la caducidad penal de las agresiones sexuales y el marco regulatorio del fuero federal ante causas menores de drogas.

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