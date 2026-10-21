[EN VIVO] Sesión en Diputados con 132 legisladores y negociaciones de último momento por la Ley de Discapacidad

El oficialismo logró el quórum junto a PRO y aliados de los gobernadores. En paralelo, el peronismo analiza cambios propuestos por los aliados que tendrían el aval de la Casa Rosada.

Compartir







La Cámara de Diputados inició este miércoles la sesión con 132 legisladores presentes. El quórum se alcanzó con las bancadas de La Libertad Avanza, PRO y representantes que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada.

El temario incluye tres proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras. Fueron temas impulsados por la oposición, pero el oficialismo convocó a una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde los números para el quórum y las votaciones están ajustados. Se espera un debate largo, de más de 16 horas.

Negociación abierta por la Ley de Discapacidad Minutos antes del comienzo, trascendió que oficialismo, aliados e incluso el peronismo negociaban para aprobar por consenso una nueva Ley de Discapacidad. Lo anticiparon los periodistas Maru Duffard y Federico Mayol en Infobae en Vivo.

Según Mayol, el peronismo analiza los cambios que pidieron los aliados, y el Gobierno estaría dispuesto a aceptarlos en lo referido a pensiones por discapacidad y nomencladores.