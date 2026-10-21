    • 21 de octubre de 2026 - 13:50

    Se conoció la última carta de la docente de Corrientes antes de su desaparición

    El escrito, fechado el 15 de agosto, detalla las condiciones en las que encontró la Escuela N.° 626 de El Malezal. Mientras tanto, la Justicia analiza elementos secuestrados en la casa de un detenido por falso testimonio.

    Nancy Godoy.

    Nancy Godoy.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nancy Estela Godoy, la docente rural que permanece desaparecida desde octubre en Corrientes, había escrito una carta de puño y letra en la que describió el estado de abandono de la Escuela Rural N.° 626, ubicada en el paraje El Malezal. El documento, fechado el 15 de agosto, se convirtió en un elemento de interés dentro de la investigación sobre su paradero.

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    En el escrito, Godoy denunció que el edificio estaba “totalmente abandonado”, sucio y con insectos de todo tipo. También señaló que los inodoros estaban llenos de tierra y que una madre de dos alumnos la ayudó con la limpieza, tarea que les llevó dos días para dejar el lugar “más o menos habitable”.

    Falta de agua y de registros escolares

    La docente advirtió además sobre la falta de agua potable, una de las principales dificultades del establecimiento. Dejó constancia de que no había encontrado registros escolares desde 2024. A eso se suman los relatos de padres y vecinos, quienes le habrían contado que el docente anterior llevaba entre dos y tres años sin dar clases.

    Godoy había llegado a la escuela unos dos meses antes de su desaparición y, según el relato difundido, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

    También trascendió que habría tenido que alojarse durante varias noches en la casa de Rosa Leguizamón, por indicación de la dueña de la estancia donde trabajaba. Leguizamón es una de las personas que declaró en la causa, y sus testimonios quedaron bajo análisis por presuntas contradicciones.

    Cómo avanza la investigación

    Godoy, de 52 años, desapareció después de dirigirse a la escuela rural donde trabajaba. Su familia perdió el contacto con ella el 7 de octubre y la búsqueda continúa en el departamento de Esquina.

    En el marco de la causa, el fiscal Javier Mosquera ordenó la detención de Ernesto Ezequiel Bordón por falso testimonio, aunque la medida no implica una imputación por la desaparición de la docente.

    Durante un allanamiento en la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos serán sometidos a pericias para determinar si las manchas corresponden a sangre y si pueden aportar información relevante para la causa.

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