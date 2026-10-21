León XIV: el Vaticano mantiene la visita a la Argentina en noviembre, pero no descartan recortar la agenda

Tras la operación de pulmón del Papa, el Gobierno espera la confirmación final. Podrían reducirse actividades para cuidar su recuperación, y por ahora siguen en pie los feriados.

A más de diez días de la operación por un cáncer de pulmón que se le practicó al papa León XIV, el Vaticano le informó al Gobierno argentino que, si su salud sigue evolucionando bien, la visita continúa prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Un indicio de que el viaje sigue en pie es que la Conferencia Episcopal Argentina comenzó a confirmar la acreditación de más de 2.000 periodistas que pidieron cubrir las actividades. Desde la Casa Rosada aseguran que continúan con la organización de los operativos de seguridad, los traslados, los puestos de prensa, la definición de la empresa que transmitirá oficialmente los eventos y las invitaciones a autoridades y participantes.

Posibles cambios en la agenda Fuentes oficiales admitieron que el Vaticano podría analizar modificaciones para reducir actividades y traslados durante las cuatro jornadas, en las que habría apenas media hora de diferencia entre un evento y otro. La idea es aliviar el esfuerzo del Pontífice y evitar que la intensidad del cronograma afecte su salud. Según las fuentes, es posible que algunas actividades se cancelen.

Se espera que a fines de octubre llegue una nueva delegación del Vaticano, como avanzada de la gira. Recién entonces se confirmará el recorrido completo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada y en el Episcopado reina la prudencia, aunque crece la expectativa: el Papa volvió este martes a una actividad casi normal en el Vaticano, con una audiencia y una recorrida en papamóvil por la Plaza San Pedro.