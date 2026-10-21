    • 21 de octubre de 2026 - 15:31

    León XIV: el Vaticano mantiene la visita a la Argentina en noviembre, pero no descartan recortar la agenda

    Tras la operación de pulmón del Papa, el Gobierno espera la confirmación final. Podrían reducirse actividades para cuidar su recuperación, y por ahora siguen en pie los feriados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A más de diez días de la operación por un cáncer de pulmón que se le practicó al papa León XIV, el Vaticano le informó al Gobierno argentino que, si su salud sigue evolucionando bien, la visita continúa prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

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    Un indicio de que el viaje sigue en pie es que la Conferencia Episcopal Argentina comenzó a confirmar la acreditación de más de 2.000 periodistas que pidieron cubrir las actividades. Desde la Casa Rosada aseguran que continúan con la organización de los operativos de seguridad, los traslados, los puestos de prensa, la definición de la empresa que transmitirá oficialmente los eventos y las invitaciones a autoridades y participantes.

    Posibles cambios en la agenda

    Fuentes oficiales admitieron que el Vaticano podría analizar modificaciones para reducir actividades y traslados durante las cuatro jornadas, en las que habría apenas media hora de diferencia entre un evento y otro. La idea es aliviar el esfuerzo del Pontífice y evitar que la intensidad del cronograma afecte su salud. Según las fuentes, es posible que algunas actividades se cancelen.

    Se espera que a fines de octubre llegue una nueva delegación del Vaticano, como avanzada de la gira. Recién entonces se confirmará el recorrido completo.

    Mientras tanto, en la Casa Rosada y en el Episcopado reina la prudencia, aunque crece la expectativa: el Papa volvió este martes a una actividad casi normal en el Vaticano, con una audiencia y una recorrida en papamóvil por la Plaza San Pedro.

    La agenda prevista

    El Gobierno trabaja sobre el cronograma que el Vaticano aprobó antes de la operación:

    Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

    • 16:30: llegada desde Uruguay (esta escala también estaría en análisis).
    • 17:20: homenaje en la Plaza San Martín.
    • Tarde: recepción oficial en la Casa Rosada y reunión privada con Javier Milei.
    • Cierre del día: encuentro con autoridades diplomáticas, gobernadores y legisladores, y primer discurso en el Palacio Libertad.

    Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Gran Buenos Aires)

    • 11:30: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
    • Tarde: misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
    • Encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín.
    • 18:45: ceremonia en la Catedral Metropolitana.

    Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires)

    • Mañana: viaje a Córdoba.
    • Mediodía: misa central en la Escuela de Aviación Militar.
    • Tarde: reunión con sacerdotes, obispos y diáconos en la Catedral de Córdoba.
    • 15:00: regreso a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

    Miércoles 11 de noviembre (Devoto, Luján y Ezeiza)

    • 10:00: visita a un complejo penitenciario federal (cárcel de Devoto).
    • 12:00: misa en la Basílica de Luján.
    • 13:30: despedida oficial en Ezeiza.
    • 14:00: partida hacia Perú.

    Qué pasará con los feriados

    Dependiendo de las actividades que confirme el Vaticano, se definirán los asuetos y feriados nacionales y locales. Desde la Casa Rosada indicaron que no hay cambios en la decisión de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, y feriados provinciales el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Buenos Aires.

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