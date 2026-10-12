Lozano confirmó que habló con León XIV: "Me dijo que el nódulo no es algo que lo tenga preocupado"

En medio de la expectativa internacional tras las novedades sobre la salud del Papa, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, mantuvo una audiencia privada en el Vaticano con el Santo Padre. Pese a las especulaciones sobre posibles cancelaciones en la agenda papal previa a su intervención médica, el encuentro se llevó a cabo con total normalidad en los horarios previstos.

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En diálogo con medios nacionales desde Roma, donde además visitó la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la tumba del Papa, el líder de la iglesia sanjuanina llevó tranquilidad al señalar que encontró al Pontífice en excelente estado de ánimo y plenamente enfocado en sus compromisos.

"Yo lo vi bien, normal y muy bien animado. Si no sabía del aviso que había dado el día anterior, ni cuenta me daba. No parecía de mal semblante, al contrario", destacó Lozano tras la reunión.

Durante la reunión privada, solicitada con meses de anticipación por motivos de agenda en Europa, Lozano le transmitió el acompañamiento de la comunidad en la oración por su pronta recuperación. Al respecto, el arzobispo reveló la respuesta del Pontífice:

"Le dije que rezábamos por él y por su salud. Me dijo que no era algo que lo tuviera preocupado y que estaba confiado", confirmó Monseñor Lozano respecto del nódulo y la intervención prevista.

Asimismo, la preparación de la tan esperada visita del Papa a la Argentina ocupó un lugar central en la conversación. Lozano le detalló las grandes expectativas del pueblo argentino, la masividad de las últimas peregrinaciones a Luján y los preparativos organizativos en puntos emblemáticos como el Monumento a los Españoles o los encuentros con los jóvenes en Córdoba.

Al despedirse, el mensaje del Papa dejó en claro que la agenda oficial de la visita no ha sufrido modificaciones:

"Cuando me iba me dijo: 'Bueno, nos vemos pronto'. Y le respondí: 'Sí, ojalá, en la Argentina'. Lo dio como que estaba todo normal. Lo programado está programado", concluyó el arzobispo sanjuanino.