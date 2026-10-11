Argentina recibe al Papa: la huella de León XIV y las raíces históricas de San Juan

La visita del Papa León XIV a la Argentina moviliza el fervor de todo el país, pero en la región de Cuyo ese acontecimiento adquiere una dimensión singular, donde la historia, la espiritualidad y la memoria comunitaria se entrelazan de manera entrañable.

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En esta segunda entrega de la serie audiovisual Argentina recibe al Papa —una producción conjunta entre Diario de Cuyo y Diario Los Andes—, la propuesta periodística y narrativa conducida por Laura Carbonari emprende un viaje que trasciende la crónica institucional para adentrarse en los lazos profundos que unen a la región con la Iglesia y, en particular, con la Orden de San Agustín.

El episodio inicia su recorrido en la provincia de Mendoza, específicamente en la parroquia San Agustín. Allí, el testimonio del padre Julio Ríos rescata facetas poco conocidas e íntimas del paso de Robert Prevost (hoy León XIV) cuando se desempeñaba como Prior General de la Orden.

A través de la voz de quienes lo trataron de cerca, se dibuja el retrato de un hombre alejado de las exigencias y los formalismos: profundamente fraterno, habituado al llano, que en sus visitas elegía siempre la habitación más austera y compartía la oración cotidiana codo a codo con la comunidad, como un hermano más. Ese recuerdo cálido y cercano resuena hoy con fuerza en el corazón de los fieles mendocinos ante su pontificado.

El relato audiovisual avanza luego hacia suelo sanjuanino, una provincia decisiva en la historia de los agustinos por albergar, en el año 1644, el primer convento de la orden en lo que hoy constituye el territorio argentino.

Laura Carbonari y el historiador Claudio Vera.

Para comprender la magnitud de este patrimonio espiritual, el historiador Claudio Vera desentraña los ecos coloniales de aquella presencia fundacional y repasa el valor histórico del documento facsímil que la Cancillería argentina y el presidente Javier Milei obsequiaron recientemente al Pontífice en el Vaticano, un puente diplomático y cultural que honra las raíces históricas de Cuyo.

Preparativos y expectativa en la comunidad

La fibra actual de la provincia palpita al ritmo de la organización. El padre Andrés Rivero, junto a diversos miembros de la comunidad sanjuanina, comparten detalles de la intensa movilización logística y espiritual que ya está en marcha.

Miles de fieles se preparan para renovar su fe y congregarse bajo el lema pontificio de la unidad, haciendo propio un mensaje que, desde Cuyo, vuelve a tender puentes hacia el mundo.

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