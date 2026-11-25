En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , que se conmemora cada 25 de noviembre, el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Géneros y Diversidades hizo pública una carta abierta dirigida a la sociedad sanjuanina. Laura Vera, presidenta del Consejo, explicó a DIARIO DE CUYO que la iniciativa surgió de la necesidad de visibilizar una situación que, según sostuvo, se viene profundizando, como es el aumento de los casos de violencia y la falta de articulación entre los poderes del Estado para garantizar respuestas.

"Hay una falta de articulación con los poderes del Estado que son los que deberían garantizar las situaciones de prevención y contención para estos casos específicamente" , expresó. La carta también busca poner en conocimiento de la sociedad las gestiones que viene desarrollando el organismo durante el último año y medio. Según detalló Vera, realizaron recomendaciones, pedidos y presentaciones formales ante distintas áreas gubernamentales.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Vera tiene que ver con la escasa participación de los organismos que deberían integrar activamente el Consejo. Según explicó, el espacio debe estar conformado por representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, actualmente la participación es limitada.

"Solamente tenemos la presencia de la Corte Suprema a través de la Oficina de la Mujer y ocasionalmente también la Dirección de la Mujer como participante", señaló. Para Vera, esta falta de participación repercute en las posibilidades de construir políticas integrales y coordinar acciones frente a las distintas formas de violencia.

La falta de respuestas también se refleja en cuestiones específicas que el Consejo considera prioritarias. Entre ellas, Vera mencionó el aumento de las infecciones de transmisión sexual, dificultades vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo y la eliminación de las jornadas de Educar en Igualdad.

A estos reclamos se suman los pedidos de información estadística sobre la situación provincial y de un presupuesto específico para el funcionamiento del Consejo, recursos que, de acuerdo con Vera, el organismo debería tener garantizados, pero en la práctica no sucede.

"Son muchas las cosas que se han venido realizando y no hay una respuesta", remarcó.

Femicidios e intentos, los casos que generan dolor en San Juan

El escenario de violencia en San Juan es otro de los puntos que motivaron la publicación de la carta. Vera hizo especial hincapié en las cifras de femicidios e intentos de femicidio registrados en un período de apenas dos meses.

"Hemos tenido tres femicidios en tan solo dos meses en nuestra provincia y eso nos hizo estremecer", expresó. La presidenta del Consejo mencionó además los diez intentos de femicidio registrados y advirtió sobre la crueldad de las situaciones que atraviesan mujeres y diversidades.

Carta abierta a la sociedad sanjuanina y un llamado a involucrarse frente a la violencia

El texto, al cual accedió DIARIO DE CUYO enumera las realidades que desde el Consejo consideran importante exponer. Así, parte del texto señala: “la violencia de género atraviesa la vida cotidiana de muchas mujeres y diversidades de nuestra provincia, y sus consecuencias se profundizan cuando se combinan con la pobreza, la precariedad laboral, la dependencia económica y las dificultades para acceder a una vivienda. La asistencia económica, el acceso a la vivienda, la atención integral y el acompañamiento sostenido resultan decisivas para construir alternativas frente a situaciones de violencia, marcan la diferencia entre la vida y el femicidio”.

“Es preocupante el crecimiento en cantidad y calidad negativa de discursos que niegan o minimizan las desigualdades de género, cuestionan derechos reconocidos a través de leyes vigentes y desacreditan las políticas destinadas a prevenir las violencias”, señala otro fragmento de la carta.

Al finalizar el documento que repasa momentos señalados en el contacto con Vera, se expresa: “Este 25 de noviembre volvemos a señalar que la prevención de las violencias requiere decisiones políticas, inversión de recursos económicos, coordinación institucional y participación comunitaria. Es por ello que nos dirigimos a la sociedad sanjuanina porque consideramos necesario que estas preocupaciones salgan de los expedientes, las notas y los pedidos de audiencia. Queremos que lleguen a los barrios, a las comunidades, a las escuelas, a los espacios laborales y a todas aquellas personas que, de distintas maneras, conviven con estas problemáticas sin encontrar respuestas desde el Estado”.