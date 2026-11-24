Como balance de las tres noches de feria en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, los emprendedores sociales convocados a través de la Dirección de Economía Social, generaron un total de $10.923.360 en la venta de sus productos. El monto resultó muy atractivo para el sector, ya que implica uno de los canales de comercialización más efectivo del año, contabilizando todas las ferias realizadas hasta el momento.

Los emprendedores sociales también destacaron que más allá de las buenas ventas, este evento les genera un gran número de contactos para futuros encargos y nuevos clientes, inclusive de fuera de la provincia.

En esta oportunidad, los emprendedores sociales que participaron de la FNS no sólo están inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores Sociales sino que a la vez, están involucrados en las diferentes instancias de la segunda edición del programa de capacitación y mentoreo Ideas Incubadora para el Desarrollo Emprendedor para la mejora y fortalecimiento de sus iniciativas. En las carpas 1 y 5 de la Plaza de Emprendedores y Artesanos, estuvieron emprendedores que trabajan en cuero, resina, papelería, velas y aromatizantes, diseño textil, marroquinería, sublimación y tejidos en crochet y dos agujas, artesanías en madera; plantas y kokedamas; cosmética natural, elementos de decoración del hogar y con elementos reciclados.