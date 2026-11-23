Es el saldo de cinco días de actividad que incluyeron el Fórum de Ideas, la Feria Temática y los espectáculos.

El Gobierno confirmó que más de 320 mil personas pasaron por la Fiesta Nacional del Sol 2026

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Más de 320.000 personas disfrutaron de todas las noches de la Fiesta Nacional del Sol 2026, tras cinco jornadas de intensa actividad en San Juan y un fuerte impacto comercial y cultural, señalaron desde el Gobierno provincial.

En la jornada de cierre, el gobernador Marcelo Orrego se dedicó a recorrer toda la feria y a visitar los distintos stands para dialogar con expositores y emprendedores.

En el marco de esta despedida, el gobernador destacó el sostenido crecimiento comercial que alcanzó el evento, el éxito de las más de 400 reuniones de negocios concretadas durante el Fórum de Ideas, el nivel de los artistas que formaron parte de la celebración y el emotivo reconocimiento para las familias de los caídos en la Guerra de Malvinas.

La agenda oficial de esta edición había comenzado el jueves 19 de noviembre, con el Fórum de Ideas, un espacio clave para el intercambio productivo y empresarial que sentó las bases del movimiento económico de la fiesta. Al día siguiente, el viernes 20, se vivió la primera jornada completa con el predio ferial y los escenarios funcionando a pleno ante una convocatoria multitudinaria.

Durante el sábado 21, el cronograma debió adaptarse a las inclemencias climáticas, por lo que la actividad se concentró exclusivamente en los espectáculos musicales previstos dentro del Estadio del Bicentenario y en el show artístico central "Parque Triásico. Aventura y descubrimiento", en el Velódromo.