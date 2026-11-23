La Fiesta Nacional del Sol 2026 vive este lunes su última noche y, desde la apertura de las puertas, el público volvió a copar los distintos sectores del predio para disfrutar de la jornada extra organizada tras la suspensión del sábado por el viento.
Familias, grupos de amigos, jóvenes y visitantes recorrieron los stands, los patios gastronómicos y los espacios culturales, en una noche que comenzó con largas filas en los ingresos y que tendrá a Omega como encargado del cierre en el escenario La Peña.
Con acceso libre y gratuito, la última jornada volvió a dejar postales de una fiesta multitudinaria. Buscate en esta galería y encontrá las mejores imágenes del cierre de la FNS 2026.