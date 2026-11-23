Miles de personas volvieron a recorrer la feria en el cierre de la Fiesta Nacional del Sol, con entrada gratuita y una noche marcada por la música y el movimiento en todo el predio.

El público volvió a llenar los distintos sectores del predio durante la jornada final de la Fiesta Nacional del Sol 2026.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 vive este lunes su última noche y, desde la apertura de las puertas, el público volvió a copar los distintos sectores del predio para disfrutar de la jornada extra organizada tras la suspensión del sábado por el viento.

Familias, grupos de amigos, jóvenes y visitantes recorrieron los stands, los patios gastronómicos y los espacios culturales, en una noche que comenzó con largas filas en los ingresos y que tendrá a Omega como encargado del cierre en el escenario La Peña.

Con acceso libre y gratuito, la última jornada volvió a dejar postales de una fiesta multitudinaria. Buscate en esta galería y encontrá las mejores imágenes del cierre de la FNS 2026.