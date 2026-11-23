Durante las noches que duró la Fiesta Nacional del Sol , realizada en la Ciudad Deportiva de Pocito , sobre Ruta 40, entre calles 6 y 7, sanjuaninos y turistas participaron de un sondeo para evaluar distintos aspectos de uno de los eventos más convocantes de la provincia . A través de una escala del 1 al 10, los asistentes calificaron desde la propuesta gastronómica hasta los espectáculos, los accesos, el transporte y los servicios disponibles dentro del predio.

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El resultado general dejó un balance ampliamente positivo , con varios rubros que alcanzaron puntuaciones altas y un aspecto que concentró buena parte de las críticas: la conectividad .

Uno de los puntos que recibió mayor aprobación fue la propuesta gastronómica . La mayoría de los encuestados le otorgó un 10 , mientras que otros eligieron calificaciones de 8 y 7.

Entre los aspectos destacados mencionaron la diversidad de opciones , la gran cantidad de puestos gastronómicos y food trucks distribuidos en el predio. También valoraron que algunos estuvieran ubicados cerca de escenarios alternativos, lo que permitía comprar comida y disfrutar de los espectáculos al mismo tiempo.

Otro aspecto que tuvo una mención especial fue la presencia de propuestas para personas con celiaquía , una alternativa que los visitantes consideraron importante para garantizar una experiencia más inclusiva y permitir que todos pudieran disfrutar de la feria.

Las atracciones y los stands, una apuesta que crece año a año

Las propuestas que ofrecía la feria también obtuvieron muy buenas calificaciones. La mayoría de los visitantes les puso un 10, mientras que otros eligieron un 9 o un 8.

Los asistentes destacaron la variedad de stands, las actividades y las experiencias disponibles. Si bien algunos señalaron que en determinados espacios debían realizar filas para ingresar o participar de las propuestas, el balance fue positivo.

En ese sentido, varios visitantes coincidieron en que la Fiesta Nacional del Sol mejora año a año y que quienes participan con sus stands buscan superarse, innovar y sorprender al público con propuestas diferentes en cada edición.

El transporte gratuito, uno de los grandes aciertos

Otro de los rubros que recibió una valoración destacada fue el transporte público gratuito, dispuesto por el Gobierno de San Juan para facilitar el traslado de los asistentes hasta la Ciudad Deportiva.

Las calificaciones se ubicaron principalmente entre los 8 y los 10 puntos. Los pasajeros resaltaron la comodidad, la seguridad y la frecuencia de los colectivos, además de la posibilidad de contar con unidades que pasaban permanentemente y reducían los tiempos de espera.

Algunos mencionaron que viajaron parados, aunque remarcaron que los colectivos no circulaban completamente llenos y que el servicio funcionaba con puntualidad. También destacaron la posibilidad de tomar el transporte en puntos cercanos a sus domicilios y llegar al predio sin mayores inconvenientes.

La rapidez del traslado y la organización de los accesos para los colectivos fueron otros aspectos valorados por los usuarios.

Los espectáculos, con una programación que convenció al público

La grilla artística también recibió la aprobación de los encuestados. Los asistentes destacaron la presencia de artistas nacionales de renombre y calificaron positivamente el line up de esta edición.

Entre los espectáculos mencionados estuvieron las presentaciones de Turf y Biónica, que formaron parte de la primera noche.

Algunos visitantes contaron que regresaron en distintas jornadas: primero para disfrutar de los recitales y luego para recorrer la feria. Según explicaron, la magnitud del evento y la cantidad de actividades disponibles hicieron que muchos eligieran distribuir sus visitas para poder aprovechar mejor cada propuesta.

Accesos: demoras en las jornadas de mayor convocatoria

El ingreso al predio tuvo opiniones divididas, aunque consiguió una aprobación general. Las calificaciones fueron variadas: algunos visitantes le pusieron un 10 o un 8, mientras que otros lo evaluaron con un 7 e incluso un 4.

Las principales críticas estuvieron relacionadas con las demoras en el ingreso durante las noches de mayor concurrencia y la falta de orden en determinados momentos de llegada.

Sin embargo, varios asistentes señalaron que el acceso al estadio no presentó inconvenientes de gran magnitud. Las mayores complicaciones fueron mencionadas principalmente por quienes llegaron en vehículos particulares, debido a las demoras para ingresar y encontrar estacionamiento.

Limpieza y baños: dos servicios que superaron la evaluación

La limpieza del predio fue otro de los aspectos mejor valorados. Los encuestados otorgaron calificaciones de entre 8 y 10 puntos y destacaron la presencia permanente de personal encargado de mantener en condiciones los distintos sectores.

Una situación similar se registró con los baños, cuya cantidad y mantenimiento recibieron comentarios positivos. Los visitantes remarcaron que había suficientes instalaciones y que no se generaban largas filas para ingresar.

También valoraron la presencia de bancos distribuidos a lo largo del recorrido, que permitían descansar, sentarse a comer y disfrutar de la feria sin tener que trasladarse necesariamente hasta el patio de comidas.

A esto se sumaron los puestos de hidratación, especialmente útiles para las familias con niños pequeños y para quienes necesitaban recargar sus botellas de agua o el termo para el mate.

Seguridad: otro rubro con notas altas

La seguridad también consiguió una evaluación favorable, con puntuaciones que oscilaron entre los 8 y los 10 puntos.

Los visitantes destacaron el trabajo del personal policial, especialmente en la organización del tránsito, la orientación a los conductores y las indicaciones para llegar a los diferentes accesos.

Además, remarcaron que durante las jornadas no se registraron situaciones de desorden o inconvenientes de gravedad que afectaran el desarrollo de la fiesta.

Conectividad, el punto débil de la Fiesta Nacional del Sol

A diferencia del resto de los rubros, la conectividad fue el aspecto que concentró las mayores críticas del sondeo. Las calificaciones fueron considerablemente más bajas: algunos asistentes le pusieron un 0, otros un 1, 2 o 3.

Si bien hubo visitantes que la aprobaron con notas de 6, 7 y 8, la mayoría de los cuestionamientos estuvieron relacionados con las dificultades para conseguir señal de telefonía celular en distintos sectores del predio, especialmente en el estadio.

Algunos asistentes contaron que lograban conectarse mediante el WiFi gratuito que ofrecía la organización, aunque aseguraron que el servicio no funcionaba de manera uniforme en todos los espacios.

La situación también complicó a quienes necesitaban utilizar sus teléfonos para realizar pagos o comunicarse y no habían previsto contar con saldo o alternativas de conexión.

De esta manera, la conectividad quedó señalada como el principal aspecto a mejorar de cara a futuras ediciones.

Un balance positivo con aspectos por mejorar

El sondeo realizado durante las distintas noches de la Feria y Fiesta Nacional del Sol dejó una conclusión general: la propuesta tuvo una muy buena recepción entre sanjuaninos y turistas.

La gastronomía, las atracciones, los espectáculos, el transporte gratuito, la limpieza y la seguridad fueron los puntos que consiguieron las mejores devoluciones. En contrapartida, la conectividad y algunas demoras en los accesos, principalmente para quienes llegaron en vehículos particulares, aparecieron como los principales aspectos a revisar.

Más allá de las observaciones, los testimonios reflejaron una valoración positiva de la experiencia y destacaron la diversidad de propuestas que ofreció la fiesta en la Ciudad Deportiva de Pocito.