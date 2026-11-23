La jornada reprogramada tras la suspensión del sábado tendrá acceso libre al predio. Omega será el encargado de cerrar la fiesta en el escenario La Peña.

La jornada de este lunes permitirá recuperar parte de las actividades que habían sido suspendidas el sábado por el fuerte viento.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá este lunes 23 de noviembre una jornada extra en el predio ferial, luego de la suspensión de las actividades del sábado por el alerta de fuertes vientos. El Gobierno de San Juan confirmó que las puertas abrirán finalmente a las 20 y la entrada será libre y gratuita.

El nuevo comunicado modifica el horario que se había informado originalmente, cuando la organización había anunciado que la feria reprogramada comenzaría a las 19. La apertura fue actualizada para las 20, por lo que quienes quieran asistir deberán tener en cuenta el nuevo cronograma.

La fecha de este lunes fue incorporada justamente para recuperar las actividades de la Feria que no pudieron desarrollarse el sábado 21 debido a las condiciones meteorológicas. Aquella suspensión había alcanzado los stands, patios de comidas y espectáculos locales, mientras que los shows principales previstos para esa noche sí pudieron mantenerse.

Omega cerrará la Fiesta Nacional del Sol Otra de las novedades confirmadas por la organización es que Omega será el encargado de cerrar la jornada en el escenario La Peña, sumando un último espectáculo musical a la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol.

De esta manera, el público tendrá una nueva oportunidad para recorrer el predio y participar de las propuestas que habían quedado pendientes por la suspensión del sábado, esta vez sin necesidad de adquirir entrada.