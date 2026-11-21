La empresa sanjuanina La Platense volvió a participar de la Fiesta Nacional del Sol con un stand propio, un espacio que durante el evento recibió la visita de autoridades provinciales, funcionarios y referentes del ámbito empresarial e institucional.

La firma desarrolla su actividad en distintas áreas estratégicas. En el segmento de gases medicinales, brinda provisión de oxígeno y servicios de oxigenoterapia y home care para hospitales, clínicas, laboratorios y pacientes particulares.

También trabaja en el suministro de gases industriales como oxígeno, nitrógeno, argón, acetileno y dióxido de carbono (CO), destinados a actividades como minería, metalurgia, industria y gastronomía.

Su operación incluye además el abastecimiento a proyectos mineros y talleres mediante una flota propia de camiones y plantas productivas en la provincia. A esto se suma su división de ferretería industrial, con comercialización de insumos para soldadura y corte, montaje e instalación de líneas de gases y servicios de comercialización y recarga de extintores.

Al frente de la empresa se encuentran Nicolás Goransky y Hugo Goransky empresario y referente de la industria sanjuanina, con una activa participación institucional. Desde hace años forma parte de la Unión Industrial de San Juan y también integra el comité de la Unión Industrial Argentina (UIA), participando de los espacios de representación y debate de la industria a nivel nacional.