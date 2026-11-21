La Fiesta Nacional del Sol no solamente es una vidriera para mostrar la cultura y la producción de San Juan. También representa una oportunidad para fortalecer vínculos internacionales y proyectar la provincia hacia el exterior. Así lo planteó la ministra de Gobierno, Laura Palma, durante su paso por el stand de DIARIO DE CUYO, donde hizo un balance de la primera noche de la celebración y se refirió a dos aspectos centrales de la organización: las relaciones institucionales con otros países y el operativo de transporte público.

Música, baile y humo por las calles: el bus de la FNS convirtió el centro de San Juan en una fiesta

Orrego recibió a autoridades de Chile y Austria en la previa de la Fiesta Nacional del Sol

La funcionaria destacó la presencia de visitantes internacionales y, particularmente, el encuentro con autoridades de la región chilena de Coquimbo. Según contó, durante la jornada recibió al gobernador de esa región, acompañado por una delegación de consejeros regionales (cores) y alcaldes. Además, participaron de la inauguración del stand de Coquimbo dentro del predio ferial.

La agenda internacional también incluyó la presencia del embajador de Austria, quien acompañó la primera noche de la celebración. Para Palma, la llegada de representantes extranjeros tiene un valor que trasciende el protocolo: permite que conozcan San Juan, recorran sus atractivos y se conviertan en difusores de la provincia.

En ese sentido, relató que los representantes chilenos quedaron sorprendidos por la puesta en escena y por la convocatoria de la fiesta. Incluso, comentó que desde la delegación surgió la posibilidad de avanzar en alguna celebración conjunta que profundice el hermanamiento entre ambas regiones.

"La gente de Coquimbo me decía lo bonita que vio la fiesta, cómo le gustaría que por ahí realicemos alguna festividad de hermanamiento de ambas regiones", contó la ministra. También destacó que los visitantes se mostraron interesados en conocer los paisajes y atractivos sanjuaninos que todavía no han recorrido.

"El hecho de que personas de afuera también vengan y puedan difundir nuestra fiesta es muy importante para nosotros", agregó.

Colectivos hasta el final del espectáculo

Otro de los temas abordados por Palma fue el funcionamiento del transporte público durante la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol. La ministra aseguró que el operativo respondió de manera satisfactoria y destacó que los colectivos comenzaron a llegar al predio desde las 19, con servicios desde los distintos puntos que habían sido anunciados previamente.

Con el correr de las horas, explicó, las unidades comenzaron a trasladar una mayor cantidad de pasajeros y algunas llegaron completas. Uno de los aspectos que remarcó fue la continuidad del servicio hasta la finalización del espectáculo, para garantizar que los sanjuaninos pudieran regresar a sus hogares.

"Van a estar hasta que termine el espectáculo, que eso es muy importante porque los sanjuaninos tienen la tranquilidad de que van a poder regresar a su casa", afirmó.

La funcionaria también hizo hincapié en las condiciones de acceso y descenso de los pasajeros, con un esquema pensado para facilitar la circulación y priorizar la seguridad de quienes utilizan el transporte público. En ese sentido, señaló que el secretario de Tránsito y Transporte, junto con los equipos del área, estuvo presente en el predio para supervisar el desarrollo del operativo.

Palma reconoció que el dispositivo demanda una planificación de varios meses y que no depende exclusivamente de una cartera. Si bien destacó que, al tratarse de la tercera edición en el mismo predio, los procedimientos ya están más aceitados, subrayó que la organización requiere el aporte de distintas áreas del Gobierno provincial.

"Es un trabajo de meses que no lo hace una sola persona. Cada ministerio aporta su granito de arena", explicó.

Finalmente, la ministra valoró la participación del sector privado en el armado de la celebración y consideró que el esfuerzo organizativo encuentra su recompensa en la convocatoria familiar. "Una vez que vemos que hay tantas familias sanjuaninas disfrutando estas noches, nos da una inmensa alegría", concluyó.