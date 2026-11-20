Bastaron unos minutos para que dejara de parecer un simple paseo turístico. Con la música a todo volumen, humo, baile y pasajeros saludando desde el piso superior , el bus descapotable de la Fiesta Nacional del Sol recorrió este viernes las calles de Capital y convirtió durante unos 40 minutos el centro sanjuanino en una pequeña fiesta sobre ruedas.

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Arriba viajaban personas de todas las edades: parejas, madres con sus hijas, grupos de amigos, estudiantes y turistas que estaban de paso por San Juan. Abajo, la escena también se repetía. Cada vez que el colectivo aparecía por una esquina, más de uno levantaba la mano para saludar, sacaba el celular para grabar y hasta se animaba a acompañar la música con algunos pasos desde la vereda.

La propuesta de City Tour , que llegó a la provincia con el auspicio de DIARIO DE CUYO y Fundación Andesmar , permite recorrer la ciudad desde el sector superior abierto de la unidad y observar edificios, arboledas y algunas de las principales arterias capitalinas desde una perspectiva completamente diferente.

Entre quienes se animaron al paseo hubo visitantes que habían llegado especialmente por la Fiesta Nacional del Sol . Una familia proveniente de Santa Fe contó que la celebración sanjuanina ya se convirtió en una cita habitual para ellos.

“ Todos los años venimos a San Juan para la Fiesta del Sol. Está muy bueno ”, contaron mientras disfrutaban del recorrido junto al resto de los pasajeros.

También estaba Mario, de Chepes, quien se subió junto a su hijo casi de casualidad. Había llegado al centro por un motivo completamente distinto: estaba buscando alquilar un traje porque próximamente se casará. Mientras esperaba cerca de la plaza apareció la posibilidad del paseo.

“Estábamos esperando ahí en la plaza y el amigo nos invitó a subir”, relató entre risas. Mario contó además que permanecerá algunos días en San Juan para aprovechar su visita y participar de las actividades de la Fiesta Nacional del Sol.

La mezcla de sanjuaninos y turistas terminó convirtiendo el piso superior del colectivo en un espacio donde prácticamente nadie permaneció demasiado tiempo quieto. El recorrido avanzó entre canciones conocidas, brazos levantados y pasajeros que alternaban entre mirar la ciudad, filmar con sus teléfonos y bailar.

Terminaron de rendir y se subieron a festejar

Uno de los grupos que más animó el viaje fue el de varias estudiantes del ISPE, del Profesorado de Educación Primaria. Habían terminado de rendir y encontraron en el bus una forma inesperada de continuar la celebración. Durante buena parte del trayecto cantaron, bailaron y acompañaron cada canción que sonaba en el colectivo. “Es muy divertido, muy bonito conocer la provincia de esta manera. Es la primera vez que subimos”, contaron.

La explicación de por qué había tanta energía llegó inmediatamente después: “Habíamos terminado de rendir, entonces estamos festejando”. Su entusiasmo se contagió rápidamente al resto. En distintos momentos los pasajeros comenzaron a acompañar las canciones mientras quienes caminaban por la ciudad miraban sorprendidos el paso del enorme colectivo descapotable.

Una fiesta que también se vivió desde la vereda

El espectáculo no estuvo solamente arriba. El tamaño del bus, la música y el humo hicieron que el paso de la unidad fuera difícil de ignorar. Desde comercios, automóviles y veredas aparecieron saludos constantemente. Algunos simplemente levantaban la mano; otros sacaban el teléfono para registrar la escena y hubo quienes directamente se pusieron a bailar mientras el colectivo avanzaba.

Esa interacción terminó transformando el recorrido turístico en una postal distinta de la previa de la FNS. Durante aproximadamente 40 minutos, el paseo permitió mirar la ciudad desde arriba, pero también generó algo inesperado: que quienes estaban abajo terminaran formando parte de la experiencia. Parejas, familias, turistas y estudiantes compartieron el mismo espacio sin importar demasiado la edad. Algunos habían ido expresamente para conocer el bus y otros, como Mario, terminaron arriba casi por casualidad.

Quienes quieran vivir la experiencia todavía tendrán una nueva oportunidad este viernes. A las 17, el bus turístico volverá a salir desde la Catedral para realizar un recorrido gratuito por algunos de los principales puntos de la ciudad, antes de quedar afectado al traslado de las Emprendedoras del Sol hacia el Estadio del Bicentenario.

Los paseos continúan y después llegará el turno de las Emprendedoras del Sol

La actividad del bus no terminará con los recorridos abiertos al público. Durante la tarde de este viernes, la unidad quedará destinada al traslado oficial de las Emprendedoras del Sol hacia el Estadio del Bicentenario, donde se desarrolla la Fiesta Nacional del Sol. El esquema se repetirá el sábado 21 de noviembre, con nuevos paseos gratuitos durante la mañana y la tarde. Al caer la noche, el colectivo volverá a trasladar a las representantes hacia el predio para la jornada decisiva de la celebración.

City Tour pertenece al grupo Andesmar y opera circuitos turísticos en ciudades como Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. La experiencia en San Juan también funciona como una prueba para analizar la posibilidad de que un servicio de estas características pueda instalarse de manera permanente en la provincia. Por ahora, el bus seguirá recorriendo las calles durante la FNS.

FOTOS: -DANIEL ARIAS-.