La Cámara de Comercio y Servicios confirmó que los locales no atenderán al público durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. La actividad se retomará el martes.

Los comercios de San Juan permanecerán cerrados el próximo lunes 23 de noviembre, en el marco del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Así lo confirmó la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, que informó cómo será el funcionamiento de la actividad durante el fin de semana largo.

A través de un comunicado dirigido a comerciantes y consumidores, la entidad precisó que la jornada será sin atención al público en los locales de la provincia. La medida responde al traslado del feriado nacional, originalmente previsto para el viernes 20 de noviembre.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar compras deberán tener en cuenta el esquema dispuesto para esos días. El lunes 23 no habrá actividad comercial y el martes 24 los negocios volverán a abrir en sus horarios habituales.