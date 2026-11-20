La ANSES finalizará el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y asignaciones antes del fin de semana largo y el feriado próximo.

La Anses finalizará los pagos de noviembre para jubilados y pensionados con DNI terminados en 9.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finalizará este viernes 20 de noviembre una etapa clave de su calendario de pagos, acreditando haberes a jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo. Esta última jornada de la semana estará destinada a aquellos beneficiarios cuyos documentos terminan en 9.

No solo los jubilados y pensionados con DNI terminado en 9 cobrarán este viernes. El organismo previsional también completará pagos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) que tengan el DNI finalizado en 7.

La ANSES detalló que estos pagos se realizan previo al feriado del Día de la Soberanía Nacional, cuyo asueto será el lunes 23 de noviembre. Por este motivo, el cronograma oficial se retomará el martes 24 con nuevas prestaciones y grupos de beneficiarios, garantizando la continuidad del acceso a los fondos antes del fin de semana extendido.

Calendario de pagos para jubilados en noviembre Según el cronograma oficial de noviembre, los pagos previstos para este viernes 20 de noviembre corresponden específicamente a jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, para aquellos con DNI terminado en 9. Esta medida busca agilizar la liquidación de haberes y asegurar que los beneficiarios reciban sus fondos a tiempo antes del fin de semana largo.

Paralelamente, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 7 también recibirán sus haberes este mismo viernes. Lo mismo aplica para quienes cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y tengan el DNI finalizado en 7, completando así las acreditaciones para varios grupos de beneficiarios antes del feriado.