ANSES oficializó la actualización de haberes para jubilaciones con un incremento del 2,17%, junto al pago del bono y el medio aguinaldo.

La ANSES liquidará en diciembre un aumento del 2,17%, un bono de $70.000 y el aguinaldo.

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Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones de la ANSES recibirán en diciembre de 2026 un incremento automático del 2,17%, correspondiente a la inflación de octubre. A este reajuste se suman el bono previsional de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo.

Este porcentaje de actualización, calculado con dos decimales sobre la inflación de octubre (2,2%), impacta en la jubilación mínima, la PUAM, las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos, y otras pensiones graciables. El objetivo es mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios en el último mes del año.

Para la PUAM, el haber con el aumento del 2,17% asciende a $363.037,35. Al sumarle el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $181.518,65, el total a cobrar en diciembre alcanza los $614.556,00, según los valores detallados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Montos detallados y quiénes cobran el bono de $70.000 El bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, se acredita de forma automática. Los beneficiarios de la PUAM, las PNC (por invalidez, vejez, o madres de siete hijos) y quienes perciben la jubilación mínima cobran el monto completo. Para haberes contributivos superiores al mínimo, el bono se liquida de forma decreciente hasta un tope total de $523.796,69.