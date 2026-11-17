En Argentina, 3.411 personas reciben jubilaciones mensuales superiores a los 10 millones de pesos. Este grupo representa una porción minoritaria del total de beneficiarios previsionales, pero sus haberes son significativamente más altos que los de la mayoría de los jubilados, especialmente dentro del Poder Judicial .

El análisis, basado en datos de ANSES del tercer trimestre de 2026, revela que más del 71% de estas jubilaciones millonarias corresponden a ex integrantes del Poder Judicial, mientras que un 16,7% pertenece al Servicio Exterior de la Nación.

La existencia de regímenes especiales, con leyes propias que definen condiciones de retiro, cálculo de haberes y movilidad distintas al régimen general (SIPA), explica estas elevadas prestaciones. Estos regímenes contemplan, por ejemplo, tareas exigentes, méritos particulares o funciones específicas de fuerzas armadas y de seguridad.

Según un informe de Cippec, conviven al menos cinco tipos de regímenes previsionales diferenciados en Argentina. Además del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), existen regímenes diferenciales para tareas exigentes, regímenes especiales por méritos, sistemas para fuerzas armadas y de seguridad, regímenes provinciales y pensiones no contributivas.

Las estadísticas de ANSES evidencian la disparidad: los 276.397 beneficios de regímenes especiales, que solo representan el 3,7% de las prestaciones contributivas, concentraron el 14,2% de las erogaciones totales. El haber medio de estos regímenes alcanzó los $2.805.311, 4,4 veces más que el régimen general ($644.005).

Los montos del servicio exterior y tribunales

Dentro de los regímenes especiales, el Servicio Exterior de la Nación registra el haber medio más alto, con $13.466.943 mensuales. Le sigue el Poder Judicial de la Nación, con un promedio de $9.104.006, y los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas, que alcanzan los $7.520.667.

Al desglosar por tipo de prestación dentro del Poder Judicial de la Nación, las jubilaciones promedian $9.815.856 y las pensiones, $6.973.263. En el Servicio Exterior, los promedios son aún mayores: $15.707.652 para jubilaciones y $9.363.173 para pensiones, aunque el informe señala que algunos beneficiarios individuales superan los $10 millones mensuales.

Estas diferencias se originan en las fórmulas de determinación del haber inicial y los mecanismos de actualización específicos para cada sector, establecidos por leyes como la 24.018 (modificada por la 27.546) para el Poder Judicial y la 22.731 (también modificada por la 27.546) para el Servicio Exterior.