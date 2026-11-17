A la par de otros procesos que han generado interés local y nacional, el proyecto Vicuña se encuentra buscando al que será su proveedor de energía durante 10 o 20 años . La futura mina será uno de los grandes consumidores de electricidad del país, debido a que su proceso de extracción del cobre así lo exige. Por eso, no puede simplemente conectarse al sistema, sino que antes debe acordar un suministro asegurado por parte de una generadora.

Este proceso licitatorio empezó hace algunas semanas y se espera que para diciembre haya un resultado. En total requieren 2.014 GWh (gigawatts hora) por año y una potencia firma de 260 MW. Para responder a esta demanda cualquiera de las empresas que ganen deben tener al menos 600 MW de capacidad instalada, más de lo que generan todos los proyectos de renovables de San Juan, que equivalen a 498 MW de capacidad instalada.

Por eso, si bien no se conoce el número de ofertas que hay en la licitación y solo hay un nombre confirmado, los nombres que circulan como candidatos son los de las grandes generadoras de energía del país . El primero que se develó fue Genneia, principal productora de renovables de Argentina y la provincia, con 1,8 GW de capacidad instalada y 350 en San Juan. Los restantes nombres que circulan son los de YPF Luz, que tiene vínculos con proyectos locales , Pampa Energía y Central Puerto.

Todavía no está claro si la empresa que opera el proyecto minero puso una cuota mínima de origen renovable, aunque es una práctica que crece en el sector. Podría suceder que una vez que termine el proceso la electricidad para la mina de cobre venga tanto de origen verde como de otras fuentes como la térmica.

Otro de los puntos que se definirán una vez que se conozca el resultado de la licitación es si una sola generadora se quedará con toda la producción. La minera podría hacer un mix entre fuentes de electricidad para su operación, que está previsto que inicie en 2030 si cumplen con el cronograma previsto y consiguen la decisión final de inversión.

Una de las “llaves” del proyecto

Cuando el comité evaluador nacional aprobó el RIGI de Vicuña, José Morea habló en exclusiva con DIARIO DE CUYO y aseguró que quedaban algunos hitos para el 2026 y uno de estos era asegurar el aprovisionamiento de energía para la producción. Incluso era uno de los elementos que se iban a tener en cuenta para la decisión final de inversión como que se destrabara la solicitud que hicieron para construir la línea de 500 KV y el acuerdo general con la provincia, ambos terminados.

En casos de proyectos como el que lleva adelante la joint venture entre BHP y Lundin, necesita asegurar a la autoridad nacional que tendrán quién genere el volumen de energía que necesitan antes de conectarse a la red. Esto debido a que son considerados grandes consumidores. Por eso, sin esta licitación, no pueden contar con aprovisionamiento.

Según habían señalado desde la empresa con anterioridad, el objetivo de Vicuña es tener energizada la línea al proyecto un año antes del inicio de la producción. Según el cronograma que tiene todavía la minera, empezarán a extraer cobre en 2030 y por eso en 2029 deberían tener ya la producción de energía asegurada, para iniciar algunas de las tareas.

Una tarea previa que debe hacer la minera es construir la infraestructura de transporte eléctrico. Esto incluye una nueva línea de 500 KV que conecta la Estación Transformadora (ET) Rodeo con una nueva ET que planean hacer también con fondos propios en Chaparro, Iglesia. En la infraestructura que ya existe en Rodeo deben hacer mejoras al igual que en la ET Nueva San Juan. Todas estas obras pasarán a formar parte del sistema interconectado nacional. Pero además deben hacer otra línea privada que lleve energía al proyecto en un voltaje menor.

Las obras para toda esta infraestructura no han sido licitadas, aunque según pudo saber DIARIO DE CUYO, ya hay conversaciones entre actores de la construcción y podría iniciar pronto. Son obras sin las que el proyecto minero no puede empezar a producir, debido a su alta demanda energética.

La licitación que está en marcha

Vicuña no dio datos sobre el proceso licitatorio, pero se conoció que está en marcha y uno de sus candidatos es debido a la empresa Genneia. Es que esta compañía informó en una reunión con sus inversores que se encontraba compitiendo para obtener el contrato para ofrecer este servicio por 20 años al proyecto sanjuanino.

Según la generadora, deben suministrar 2.014 GW/h anuales y a su vez los 260 MW de potencia firme, que superan la capacidad solicitada en total, para que la generadora pueda atender variaciones en la demanda si es necesario. Las compañías deben también generar un respaldo en garantías para la provisión de la electricidad. No se conoció el monto del contrato y la minera definirá si acuerda por 10 o 20 años.