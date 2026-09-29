Los Azules e YPF Luz acercaron experiencias sobre energía a más de 600 estudiantes de Calingasta

Un total de 608 estudiantes de diferentes establecimientos educativos de Barreal y Villa Calingasta participaron de una nueva iniciativa conjunta impulsada por YPF Luz, la Fundación YPF y el Proyecto Los Azules. Las actividades, desarrolladas durante el 22 y el 23 de septiembre, tuvieron como eje central acercar a los jóvenes y docentes conocimientos prácticos sobre fuentes de energía, eficiencia energética e innovación tecnológica.

Capacitaciones laborales, educación y apoyo social, las acciones que Los Azules realiza en la comunidad calingastina

Gestión hídrica integral, una propuesta de Los Azules que involucra a distintos actores comprometidos con el cuidado del agua

Aula Móvil de Energía Argentina: Con la participación de 547 estudiantes y profesores, esta propuesta de la Fundación YPF combinó herramientas de realidad aumentada, contenidos interactivos y trivias para promover el aprendizaje dinámico sobre la matriz energética nacional y su importancia estratégica para el desarrollo.

Taller especializado de energía: Del mismo formaron parte 61 alumnos que cursan el último año en escuelas técnicas secundarias. Durante tres horas de trabajo teórico-práctico, profundizaron en los diversos métodos de generación y en conceptos clave vinculados a la eficiencia energética.

Las instituciones protagonistas de estas jornadas fueron el Colegio Secundario Barreal, el Colegio Secundario Jesús de la Buena Esperanza, el Instituto de Formación Docente San Buenaventura y la Escuela Técnica General Manuel Savio.

Apuesta al desarrollo local y la vinculación comunitaria

Desde las organizaciones destacaron el impacto positivo de sostener estos espacios formativos por segundo año consecutivo en el departamento calingastino.

"Creemos que acercar nuevas experiencias educativas es una manera concreta de contribuir al desarrollo de los jóvenes de Calingasta. A través de esta iniciativa buscamos que los estudiantes incorporen nuevos conocimientos, exploren el mundo de la energía y la tecnología, y cuenten con más herramientas para proyectar su futuro" Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

Por su parte, desde el proyecto cuprífero remarcaron la importancia de consolidar lazos a largo plazo con la comunidad educativa de la región cordillerana.

"Para Los Azules, acompañar la formación es parte de una relación que construimos de manera permanente con las comunidades del departamento. Queremos que los estudiantes puedan acceder a herramientas que amplíen sus conocimientos y les permitan comprender los desafíos energéticos y tecnológicos que acompañan el desarrollo productivo" Mario Hernández, Gerente de Sustentabilidad de Los Azules.

El perfil de las organizaciones involucradas

YPF Luz: Líder en generación de energía eléctrica en el país desde 2013, cuenta con una capacidad instalada total de 3,8 GW y abastece el 10% de la demanda eléctrica nacional a través de 17 activos (parques renovables y centrales térmicas) distribuidos en ocho provincias.

Proyecto Los Azules (McEwen Copper): Ubicado en San Juan, el yacimiento cuprífero se posiciona como uno de los proyectos de cobre sin desarrollar más importantes a nivel global. Está diseñado bajo estrictos estándares de sostenibilidad, con la premisa de operar en el futuro con electricidad 100% renovable, reduciendo el consumo hídrico y las emisiones de carbono.

Fundación YPF: Organismo enfocado en impulsar la educación técnica y profesional, la divulgación científica sobre la energía y el desarrollo sostenible en las comunidades donde opera la compañía de bandera.