    • 28 de septiembre de 2026 - 16:26

    Geólogos de Minería recorren alta montaña para controlar los proyectos mineros

    Un equipo de geólogos recorre alta montaña para verificar que lo declarado por las empresas en los expedientes coincida con la realidad en el terreno. En lo que va del año ya se controlaron más de 100 expedientes mediante operativos de fiscalización.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las coordenadas marcan un punto exacto en la cordillera. Allí, donde una empresa declaró haber hallado mineralización, se presentan los inspectores de la Dirección Técnica Geológica Minera del Ministerio de Minería de San Juan. Lejos de los grandes anuncios de inversión, este trabajo forma parte de la fiscalización diaria que busca garantizar que las actividades se desarrollen bajo la normativa vigente.

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    Qué se controla en cada salida a la cordillera

    Cuando los geólogos salen al terreno no buscan nuevos descubrimientos, sino verificar que las compañías ejecuten las tareas informadas. Desde el 15 de enero hasta la fecha, el área concretó 20 operativos que permitieron revisar más de 100 expedientes vinculados a diferentes derechos mineros.

    Una parte central de estas tareas se apoya en los artículos 217 y 225 del Código de Minería:

    • Plan y Monto de Inversiones: Regula los compromisos de gasto que deben presentar los titulares.
    • Reactivación de propiedades: Controla proyectos que permanecieron inactivos durante varios años.

    Los técnicos evalúan si las labores son compatibles con la etapa del proyecto. Mientras un prospecto inicial justifica trabajos de geoquímica o geofísica, las propuestas avanzadas deben mostrar perforaciones, modelos geológicos y estudios de recursos.

    El trabajo técnico junto a Catastro y el alcance de las inspecciones

    Uno de los puntos clave es la constatación legal de la mineralización denunciada. Para ello, los inspectores trabajan de manera conjunta con Catastro Minero utilizando coordenadas precisas para revisar perforaciones, canaletas, frentes de excavación y testigos de sondaje.

    Los controles no se limitan a la geología pura, sino que también alcanzan caminos, puentes, campamentos, fianzas mineras y relevamientos en canteras de áridos, bentonita y otros minerales industriales.

    “La función de Geología es verificar el correcto cumplimiento de la ley. Tenemos que comprobar que las cosas se hagan según la normativa vigente”, explicó Romina Gómez, geóloga al frente de la Dirección Técnica Geológica Minera.

    En un escenario marcado por el dinamismo de la exploración y las expectativas en torno a los proyectos de cobre, el Estado refuerza su rol de control. Estas recorridas no solo aseguran reglas claras y transparencia, sino que generan registros y observaciones valiosas que amplían el conocimiento geológico de la provincia, respaldando una de las actividades productivas más importantes de San Juan.

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