Andes Corporación Minera se suma al Directorio de Pacto Global Argentina

Andes Corporación Minera S.A., empresa operadora del proyecto Los Azules fue elegida para integrar el nuevo Directorio de Pacto Global Argentina para el período 2026–2028. La designación se concretó durante la 10.ª Asamblea Nacional, celebrada el 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “De la ambición a la acción”, con la participación de más de 150 asistentes.

Esta participación amplía la representación sectorial en uno de los principales espacios de articulación empresarial para promover prácticas responsables y avanzar en los compromisos de sostenibilidad.

Esta designación se vincula con el modelo de desarrollo de Los Azules, concebido desde sus etapas iniciales bajo principios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y gobernanza corporativa. La compañía promueve la integración de los Diez Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, relacionados con los derechos humanos, los estándares laborales, el ambiente y la lucha contra la corrupción, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El nuevo Directorio ejercerá sus funciones hasta octubre de 2028 y estará integrado por representantes de grandes empresas, PyMEs, asociaciones empresariales, instituciones académicas y otros grupos de interés.

“Formar parte del Directorio de Pacto Global Argentina representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad clave para demostrar que la minería de cobre puede liderar la agenda de desarrollo sostenible. Nuestro objetivo es claro: probar que se puede diseñar un proyecto con los más altos estándares ambientales y de transparencia desde el primer día. Además, estar en esta mesa nos permite dialogar mano a mano con otros sectores para transformar los discursos en acciones concretas”, destacó Michael Meding, Gerente General del Proyecto Los Azules.

“Quiero agradecer a todas las empresas y organizaciones que respaldaron nuestra candidatura con su voto, a Flavio Fuertes, Director Ejecutivo de Pacto Global Argentina, y a todo el equipo de la iniciativa por promover un espacio de diálogo y colaboración que incorpora la perspectiva de la industria minera”, agregó Meding.

Sobre Pacto Global Argentina

Pacto Global de las Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, con más de 25000 empresas participantes. En Argentina, convoca a más de 1.000 empresas y organizaciones comprometidas con la construcción de un sector privado más sostenible, responsable e inclusivo.

Como iniciativa de las Naciones Unidas, promueve la incorporación de sus Diez Principios universales en las estrategias y operaciones de las empresas, en materia de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. A través de espacios de aprendizaje, diálogo, articulación y acción colectiva, Pacto Global Argentina acompaña a las organizaciones para integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocio, fortalecer su competitividad y generar un impacto positivo en las personas, el planeta y la economía.