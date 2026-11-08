    • 8 de noviembre de 2026 - 13:23

    Ya se puede leer la edición impresa de Cuyo Minero de este domingo 8 de noviembre

    El suplemento reúne informes, entrevistas y análisis sobre la actualidad de la actividad minera. Los lectores pueden acceder a la edición completa en formato PDF y recorrer todas sus páginas desde un solo enlace.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La edición impresa de Cuyo Minero, correspondiente a este domingo 8 de noviembre de 2026, ya se encuentra disponible en formato digital para que los lectores puedan acceder a todas sus notas y contenidos.

    Leé además

    En San Juan crecen las capacitaciones vinculadas a minería y también las falsas ofertas laborales. 

    El negocio detrás de la fiebre minera: cursos costosos, promesas de trabajo y falsas ofertas

    Por Enzo Arrieta
    La cantidad de nieve en los campamentos trajo riesgos asociados, como el de avalanchas, y definirá los cronogramas de trabajo, algunos con presupuestos millonarios previstos. 

    El Niño exige a los proyectos mineros contratar más servicios y rearmar sus cronogramas y presupuestos

    Por Carolina Putelli

    El suplemento presenta distintos temas vinculados al presente y futuro de la minería, con informes sobre empleo, inversiones, proveedores y los desafíos que enfrenta el sector.

    Entre los artículos destacados se encuentran “El negocio detrás de la fiebre minera: cursos costosos, promesas de trabajo y falsas ofertas”, “El Niño exige a los proyectos mineros contratar más servicios y rearmar sus cronogramas y presupuestos” y “Minería: qué temas debatirán empresarios e inversores en el encuentro de Panorama Minero”, entre otros contenidos.

    Quienes quieran leer las notas y recorrer la edición impresa completa pueden hacerlo a través del PDF disponible haciendo click AQUÍ

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    El encuentro incluirá conferencias de Argentina Oro, Plata y Cobre, rondas de negocios y espacios de vinculación entre empresas e inversores.  

    Minería: qué temas debatirán empresarios e inversores en el encuentro de Panorama Minero

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    El Encuentro Regional WIM LATAM 2026 se realizará el 1 de diciembre en Buenos Aires, con delegaciones oficiales de ocho países de América Latina. Imagen ilustrativa. 

    WIM reunirá a siete países para analizar el talento, empleo y diversidad minera

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    iglesia y la mineria: la vision de la juventud, la articulacion de la mesa de tres patas y una necesidad que se vuelve urgencia

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    Por Celeste Roco Navea
    La oferta oficial incluye cursos técnicos, prácticas profesionalizantes y programas de entrenamiento destinados a mejorar la empleabilidad en sectores productivos.

    Las capacitaciones oficiales para prepararse ante la demanda laboral minera en San Juan

    Por Enzo Arrieta