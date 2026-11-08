    • 8 de noviembre de 2026 - 08:05

    WIM reunirá a siete países para analizar el talento, empleo y diversidad minera

    Women in Mining Argentina será sede del encuentro regional que reunirá a siete países para debatir sobre empleo, diversidad, talento y sostenibilidad en la minería.

    El Encuentro Regional WIM LATAM 2026 se realizará el 1 de diciembre en Buenos Aires, con delegaciones oficiales de ocho países de América Latina. Imagen ilustrativa.&nbsp;

    El Encuentro Regional WIM LATAM 2026 se realizará el 1 de diciembre en Buenos Aires, con delegaciones oficiales de ocho países de América Latina. Imagen ilustrativa. 

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    Será la primera reunión presencial de la red latinoamericana como espacio regional de trabajo. El encuentro tendrá lugar en el Salón San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA), durante la semana de la cumbre internacional Argentina Oro, Plata y Cobre, organizada por Panorama Minero. La participación será gratuita, con un cupo limitado. La inscripción se realiza desde el link del perfil de WIM Argentina o en https://forms.gle/9wzu4wMX8JyKCnHj9.

    La agenda incluirá experiencias de compañías internacionales como BHP, además de paneles sobre formación, productividad, tecnología y sostenibilidad.

    La agenda incluirá experiencias de compañías internacionales como BHP, además de paneles sobre formación, productividad, tecnología y sostenibilidad.

    Uno de los ejes centrales será analizar la presencia femenina en los distintos mercados mineros de la región. El primer panel, “Diversidad: siete datos, un indicador”, reunirá a directoras de las sedes de WIM Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México.

    Mercedes Rodríguez, directora ejecutiva de WIM Argentina, explicó que el encuentro permitirá conocer las experiencias de cada país y establecer una agenda común. “Lo principal es mostrar qué es lo que pasa en otros países, desde buenas prácticas hasta datos que nos faltaría seguir midiendo, y a la vez trabajar en red”, señaló.

    Entre los indicadores que se analizarán aparece la evolución de la participación femenina. Rodríguez mencionó que Argentina pasó del 7% al 13%, mientras que Chile registra un 23%. “¿Cómo lo logró? Argentina empezó con el 7%, ahora tenemos el 13%, ¿cómo lo logramos y qué nos faltaría? ¿Qué nos proponemos para el año que viene?”, planteó.

    Retención de talento femenino: los obstáculos que enfrenta la industria minera

    La permanencia de las mujeres en la actividad será otro de los temas centrales. Rodríguez advirtió que, aunque se registran avances en la incorporación, todavía existen dificultades para sostener esas trayectorias laborales.

    Un tema que detectamos muchísimo, si bien hay mujeres que ingresan, es la permanencia, está costando la permanencia”, explicó. Entre los factores identificados en una encuesta de WIM Argentina mencionó las responsabilidades de cuidado y los ambientes laborales poco saludables.

    “La mujer es la cuidadora, entonces cuesta muchísimo el tema de los rosters”, indicó. La problemática se abordará en el panel “Talento: formación y fuga”, con Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación; Andrea Díaz, decana de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ; y representantes de UOCRA y Bechtel.

    Tecnología, productividad y sostenibilidad: los paneles que completan la agenda minera

    La programación incluirá debates sobre productividad, tecnología e innovación, competitividad y sostenibilidad. Participarán referentes de Natura, Abrasilver Resource Corp., la Universidad Nacional de San Luis, CONICET, la Universidad de Buenos Aires, Andes Exploration y Milicic, entre otras organizaciones.

    También habrá un laboratorio de liderazgo a cargo de Gabriela Mastropasqua. Por la tarde, el panel de sostenibilidad contará con Andrea Alegre, de la Universidad del CEMA; Francisca Saieh, vicepresidenta de Marketing y Tecnología de ORICA; representantes de BHP y de la Embajada de Australia.

    Rodríguez anticipó que se presentarán buenas prácticas internacionales de Australia y experiencias de compañías como BHP y ORICA sobre la cadena de valor y los estándares internacionales.

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