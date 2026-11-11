La investigación de la flora más extrema de San Juan ahora sumará microorganismos

Desde hace tres años, los investigadores de la UNSJ están creando poco a poco un conocimiento inédito para la ciencia . Un equipo está recolectando información a más de 3.000 msnm de cómo es la flora de una de las zonas más extremas del mundo, la Cordillera de los Andes. Este año sumaron un aliado más para el trabajo, con el proyecto El Pachón y se pusieron un nuevo objetivo: conocer cuáles son los microorganismos que viven y hacen posible la vida en esos lugares.

El grupo científico pertenece al Gabinete de Recursos Vegetales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales . Se sumaron investigadores del CONICET de esta unidad y de la Facultad de Ingeniería. Desde 2024 acordaron con proyectos mineros en exploración de cobre para poder acceder a las zonas de los campamentos y recolectar las muestras, ocupando vehículos y la infraestructura de las mineras, para luego continuar con el trabajo en las instalaciones de la UNSJ.

Carola Meglioli, que encabeza este trabajo, contó a DIARIO DE CUYO que con el acuerdo nuevo con el proyecto El Pachón lograron sumar una tercera zona de estudio, ya que han hecho campañas en Vicuña y Los Azules. Además incorporan el área de microorganismos desde el inicio del trabajo. Ya habían recolectado muestras de bacterias, hongos y levaduras en Los Azules, pero ahora tendrán este objetivo desde el inicio.

La meta de este trabajo sigue siendo la misma: conocer la naturaleza en zonas donde era prácticamente imposible ingresar para poder hacer estas tareas. La asistencia de las empresas les permite llegar a lugares donde antes era prácticamente imposible, porque usan los caminos ya trazados y cuentan con los servicios de instalaciones preparadas.

Con esto empiezan a develar un misterio científico: qué clase de plantas soportan la altitud, la radiación solar, la aridez, el frío y las condiciones químicas de la alta montaña. Cómo se reproducen estas especies, cómo las ayudan a crecer los microorganismos también resistentes que están en la tierra. La información no solo es clave para entender la naturaleza de Los Andes, poco explorados hasta ahora, también abre puerta para remediar esos delicados y únicos ecosistemas y tiende puentes a aplicar esas características en otros ámbitos científicos.

Mirando de cerca a los reyes de la resistencia

En la biología existe un término para los organismos que soportan condiciones en las que muy pocos podrían sobrevivir: los extremófilos. Los que viven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar entran en esta categoría. Los de San Juan no solo soportan eso, sino que también lo hacen una de las zonas más secas de la Cordillera de los Andes, con radiación solar récord y en una zona donde el agua de forma natural contiene metales y puede ser muy ácida o muy alcalina. Esto es resultado de que este cordón montañoso es joven y está lleno de recursos minerales. Lo mismo que lo hace valioso para la minería expone a sus especies vegetales y microorganismos a un esfuerzo extra.

Jorge Castro, decano de Exactas, firmó el convenio con el referente de la empresa Glencore, Ivan Grgic.

Una de las características que ya determinó el equipo de Carola Meglioli es que estas condiciones hacen que las especies vegetales sean muy distintas entre sí. “Varían mucho las especies, tanto en altitud como en latitud”, explicó. Por eso lo que buscan es poder cubrir más terreno, porque a veces en unos pocos kilómetros encuentran cambios que fueron producto de la adaptación al ambiente. “Uno podría pensar que va a encontrar las mismas especies en Pachón que en Los Azules, porque están los dos proyectos al límite con Chile y en Calingasta, pero sabemos que no va a ser así”, adelantó.

El equipo científico logró hacer germinar y crecer algunas de las variedades de plantas cordilleranas en el laboratorio de Exactas.

En las campañas anteriores que hicieron en Vicuña lograron señalar al menos 6 especies nuevas en las vegas, que son los ecosistemas en los que recolectan muestras de plantas y en especial de semillas. Es que el proceso vinculado a las especies vegetales no termina solo con identificarlas, los investigadores están haciendo crecer a partir de las semillas nuevas plantas en la Facultad de Exactas.

A nivel microbiológico, el responsable del estudio es Emilio Paroldi, doctor en ciencias biológicas que trabaja en Exactas y Biotecnología de la Facultad de Ingeniería. El especialista explicó que mientras los técnicos especializados en las plantas obtienen muestras de tallos, hojas, raíces y semillas, ellos se van a enfocar en extraer la tierra para tener muestras de los microorganismos que están cerca de las raíces.

Esto es clave, porque según explicó que “la planta crece en cierto lugar y evolutivamente lo hace con una microbiota asociada, es muy difícil que algo pueda crecer sin su asociación”. Por eso, para poder reproducir las plantas que están en la cordillera, es necesario que estén acompañadas de las bacterias que los acompañan en su ambiente natural. A veces estos organismos ayudan a la especie vegetal a soportar las condiciones extremas. A partir de este nuevo acuerdo, donde por primera vez harán la recolección en paralelo desde el inicio, los investigadores tendrán todo el “equipo” natural que permite la supervivencia.

Un nuevo banco de información biológica

El equipo que lidera Carola logró en estos años no solo identificar variedades nuevas de plantas, sino que también obtuvo información clave de cómo se comportan en cordillera y cómo hacerlas germinar. Este último fue uno de los desafíos más importantes que encontraron, porque las semillas debieron ser sometidas a varios procesos en laboratorio para que broten, algo que ya lograron y tienen especies en el vivero.

Entre los descubrimientos más recientes y que esta temporada será clave para profundizar es lo que los biólogos llaman “fenología” de las plantas. Esto tiene que ver con “el estado en el cual se encuentra la planta, que puede ser vegetativo cuando está toda verde, en floración o fructificación”. Ir seguido a la cordillera, en campañas de 20 días les permite conocer cómo se comportan en distintos momentos y con diferentes condiciones. Esta temporada podrán ver un escenario totalmente nuevo, porque venían de recorrer y extraer muestras en años secos y ahora tendrán un escenario de frío y más humedad por El Niño. Para la investigadora esto podría ser clave para una publicación científica.

A esta información y banco de germoplasma de especies vegetales se sumará una nueva joya: un banco de microorganismos extremófilos de la cordillera sanjuanina. La tarea para lograrlo no es fácil, detalló Paroldi. Deben tener las muestras en el lugar, por lo que acceden también a áreas de altura y este año se adaptarán a las condiciones de El Niño. En el lugar obtienen una muestra del suelo asociada a las raíces y deben llevarla al laboratorio refrigerada, para hacer dos tipos de estudio distintos.

Uno de los desafíos que enfrentaron fue hacer germinar semillas de las variedades, que se caracterizan por tener que ser sometidas a condiciones especiales para iniciar su ciclo.

El primero tiene que ver con un “background microbiano”, en el que mapean y colectan qué hongos, levaduras y bacterias hay en cada muestra. Con esto hay un panorama general de qué especies están asociadas a las plantas, pero luego deben seleccionar aquellas que ayudan y permiten el crecimiento. “Nos concentramos y aislamos las cepas de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) y hacemos cultivos de las mismas”, explicó. Luego de esto quieren hacer una selección de las que resisten mejor las condiciones extremas.

Esta información genética tiene un uso principal, que es el de remediar las zonas de los proyectos mineros una vez que haya terminado el trabajo, pero su potencial no termina ahí. Paroldi señaló que saber más sobre estos microorganismos puede tener aplicación en otras zonas que requieran organismos resistentes a condiciones difíciles. “Son super interesantes, tienen una gran plasticidad para soportar estos entornos, pueden vivir más tiempo y son aplicables a muchas ramas nuevas”, adelantó.