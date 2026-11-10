La ministra Sandra Pettovello destacó el desempeño del sector yerbatero y proyectó un nuevo récord de envíos al exterior, impulsado por el protagonismo de las cooperativas agrícolas.

Las exportaciones de yerba mate crecieron un 4% en 2026 y superan los 38 millones de kilos

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Las exportaciones de yerba mate registraron un incremento del 4% interanual en lo que va de 2026, alcanzando un volumen que supera los 38 millones de kilos, según informó este lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A través de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria remarcó que el sector encuentra “nuevas oportunidades para producir y vender al exterior”, en el marco de una tendencia que busca consolidar un nuevo récord histórico de ventas internacionales para el producto nacional.

Pettovello subrayó el papel central del sector cooperativo en la tracción de los embarques hacia los mercados internacionales, mencionando puntualmente a marcas y entidades tradicionales del rubro.

Playadito (Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig), Santo Pipó (Piporé) y Montecarlo se posicionaron a la cabeza de los volúmenes exportados.