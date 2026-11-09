Las exportaciones de yerba mate crecieron un 4% en 2026 y superaron los 38 millones de kilos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó el impulso del sector cooperativo y remarcó la tendencia hacia un nuevo récord histórico de ventas internacionales.

Las exportaciones de yerba mate mantuvieron su senda expansiva en lo que va de 2026 y registraron un incremento del 4% interanual, con un volumen consolidado que superó los 38 millones de kilos, según informó este lunes la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello.

A través de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria nacional resaltó la dinámica del mercado externo y remarcó que el sector encuentra "nuevas oportunidades para producir y vender al exterior", en el marco de una tendencia comercial que busca consolidar un nuevo récord histórico para las ventas internacionales del producto insignia argentino.