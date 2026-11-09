    • 9 de noviembre de 2026 - 15:33

    Las exportaciones de yerba mate crecieron un 4% en 2026 y superaron los 38 millones de kilos

    La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó el impulso del sector cooperativo y remarcó la tendencia hacia un nuevo récord histórico de ventas internacionales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las exportaciones de yerba mate mantuvieron su senda expansiva en lo que va de 2026 y registraron un incremento del 4% interanual, con un volumen consolidado que superó los 38 millones de kilos, según informó este lunes la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello.

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    A través de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria nacional resaltó la dinámica del mercado externo y remarcó que el sector encuentra "nuevas oportunidades para producir y vender al exterior", en el marco de una tendencia comercial que busca consolidar un nuevo récord histórico para las ventas internacionales del producto insignia argentino.

    El protagonismo del sector cooperativo en los embarques

    Un elemento central en el desempeño exportador del año ha sido la tracción de las entidades cooperativas tradicionales. Según los datos oficiales difundidos por la cartera de Capital Humano, marcas como Playadito (perteneciente a la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig), Santo Pipó (creadora de Piporé) y la Cooperativa de Montecarlo encabezaron el ranking de volúmenes despachados al exterior.

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