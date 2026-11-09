El petróleo se hunde 5,3% y el Brent cae a USD 93,13, su nivel más bajo en dos meses

El precio internacional del petróleo volvió a sufrir una fuerte caída este lunes y profundizó el retroceso que ya había marcado la semana pasada. El barril de Brent del Mar del Norte bajaba 5,3%, hasta USD 93,13 , su menor valor desde el 2 de septiembre, mientras que el WTI estadounidense retrocedía 4,7%, a USD 86,57 , en medio de una fuerte reducción de la prima de riesgo geopolítico que había sostenido a los precios durante las últimas semanas.

El movimiento se produce después de que el Brent acumulara una baja de alrededor de 16% durante la semana pasada , su peor desempeño semanal desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El cambio de tendencia estuvo vinculado principalmente con las señales de una posible desescalada entre Estados Unidos e Irán y con la percepción de que los flujos petroleros desde Medio Oriente continúan siendo más elevados de lo esperado.

A ese escenario se suma una lectura cada vez más clara por parte de los operadores: el mercado podría estar encaminándose nuevamente hacia un exceso de oferta , después de varios meses dominados por el temor a interrupciones en el Estrecho de Ormuz y por el riesgo de una escalada militar más amplia en la región.

Uno de los factores que aceleró la caída fue la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que considera “muy improbable” ordenar nuevos ataques contra Irán mientras continúen las negociaciones para intentar frenar el conflicto. Esa señal fue interpretada por los mercados como una reducción, al menos transitoria, del riesgo de una nueva interrupción severa del suministro petrolero.

Hasta hace pocas semanas, una parte importante del precio del crudo estaba sostenida por el temor a que una escalada militar afectara directamente al Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo. Al disminuir ese riesgo, los operadores comenzaron a retirar parte de la denominada prima geopolítica , lo que presionó rápidamente a la baja tanto al Brent como al WTI.

Sin embargo, la situación sigue siendo inestable. Durante el fin de semana se registraron nuevos incidentes contra embarcaciones en la región y los hutíes reivindicaron un ataque contra instalaciones de Saudi Aramco en Riad, por lo que el riesgo de nuevas tensiones todavía permanece presente. Aun así, por ahora pesa más la expectativa de una salida diplomática que el temor inmediato a una nueva escalada.

El mercado empieza a mirar un posible exceso de oferta

Además del factor geopolítico, los fundamentos del mercado también presionan los precios. JP Morgan estimó que la oferta mundial superó a la demanda en alrededor de 1,1 millones de barriles diarios en septiembre y proyectó que ese excedente habría crecido hasta 1,4 millones de barriles por día en octubre.

La recuperación de las exportaciones desde Medio Oriente, sumada al aumento de la producción en países como Estados Unidos, Brasil y Canadá, está reforzando la idea de un mercado más abastecido de lo que se esperaba semanas atrás. Reuters señaló además que los flujos de crudo por el Estrecho de Ormuz volvieron a acercarse a niveles previos al conflicto, mientras varios productores comenzaron a competir con precios más bajos para colocar su petróleo.

Ese cambio en el equilibrio entre oferta y demanda explica por qué los precios están cayendo incluso cuando todavía existen episodios de tensión en la región. La debilidad de la demanda, después de varios meses de valores elevados, también contribuye a que los compradores encuentren menos incentivos para aceptar precios cercanos o superiores a los USD 100 por barril.

Del salto por encima de USD 100 a una fuerte corrección

El movimiento actual contrasta con lo ocurrido apenas dos meses atrás. A comienzos de septiembre, el Brent había superado nuevamente los USD 100 debido a los ataques a petroleros y al temor de que el conflicto en Medio Oriente alterara seriamente el suministro global.

Desde entonces, la perspectiva cambió de manera acelerada. La recuperación de los embarques, la producción adicional de otros países y una demanda más débil terminaron empujando nuevamente al Brent hacia la zona de USD 93 y al WTI por debajo de USD 87.

El retroceso también confirma que el mercado sigue siendo extremadamente sensible a cualquier señal política vinculada con Estados Unidos, Irán y el transporte marítimo en el Golfo. Una nueva escalada podría revertir rápidamente parte de estas bajas, mientras que un acuerdo duradero podría seguir presionando los valores hacia abajo al permitir una normalización todavía mayor de los flujos de petróleo.

Qué puede pasar ahora con el precio del petróleo

La atención de los inversores estará puesta en las próximas señales diplomáticas entre Washington y Teherán y en la evolución del transporte a través del Estrecho de Ormuz. También será clave observar si el exceso de oferta proyectado por los grandes bancos de inversión se mantiene durante noviembre y diciembre.

Los analistas advierten que, aunque el mercado se está moviendo hacia una mayor disponibilidad de crudo, todavía existe suficiente riesgo geopolítico como para provocar movimientos bruscos en ambas direcciones. Por eso, la caída hasta USD 93,13 en el Brent y USD 86,57 en el WTI representa por ahora un nuevo piso de corto plazo, pero no necesariamente el final de la volatilidad.