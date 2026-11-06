Argentina enfrentará al Reino Unido ante el Tribunal del Mar por el petróleo en Malvinas

Argentina volverá a enfrentar jurídicamente al Reino Unido por la explotación de recursos naturales en torno a las Islas Malvinas. El Gobierno confirmó este viernes que continuará con el procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar las actividades hidrocarburíferas autorizadas por Londres en la Cuenca Malvinas Norte.

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La instancia central llegará la próxima semana. El Tribunal fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias públicas en Hamburgo, Alemania, donde Argentina y Reino Unido presentarán sus argumentos respecto del pedido de medidas provisionales formulado por el Gobierno argentino.

La solicitud fue presentada formalmente el pasado 13 de octubre y busca impedir que continúe la explotación de hidrocarburos mientras se desarrolla el procedimiento arbitral iniciado por Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El reclamo apunta especialmente al proyecto Sea Lion , desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno solicita que el Tribunal dicte medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que Argentina reclama sobre su plataforma continental e impedir que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido produzcan efectos mientras continúa la disputa. El planteo se apoya en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite solicitar este tipo de medidas mientras todavía no quedó constituido el tribunal arbitral que deberá intervenir en el conflicto principal.

La audiencia comenzará el martes 10 de noviembre con una primera exposición argentina entre las 10 y las 13 de Hamburgo. Ese mismo día responderá Reino Unido. El miércoles 11 se realizarán las segundas rondas de argumentos de ambos países.

La presentación argentina fue preparada por equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, Cancillería, Ministerio de Economía y Procuración del Tesoro de la Nación. El Gobierno señaló que el objetivo es evitar que las actividades británicas afecten recursos naturales sobre los que Argentina sostiene derechos soberanos.

El equipo que representará a Argentina

La defensa contará además con especialistas internacionales. Entre ellos estará Marcelo Kohen, quien ya representó al país en el caso de la Fragata Libertad, resuelto por el mismo Tribunal en 2012 mediante una medida provisional que ordenó la liberación del buque. También integrarán el equipo Nico Schrijver, especialista en soberanía sobre recursos naturales y expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.

El conflicto actual se profundizó a partir del avance del proyecto Sea Lion y de nuevas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos. En septiembre, el Gobierno argentino ya había iniciado procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con esas operaciones y posteriormente activó el arbitraje internacional contra Reino Unido.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar registra formalmente el expediente como “Argentina contra Reino Unido” por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. Las audiencias del 10 y 11 de noviembre serán públicas y podrán seguirse mediante transmisión oficial desde Hamburgo.