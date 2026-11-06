    • 6 de noviembre de 2026 - 15:50

    GDN Argentina adquiere Dia y suma más de 900 sucursales a su red de supermercados

    La compañía del Grupo de Narváez, que opera ChangoMás, llega a más de 1.000 tiendas en 22 provincias y suma el formato de proximidad a su propuesta comercial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    GDN Argentina, la compañía del Grupo de Narváez que opera la marca ChangoMás, anunció la adquisición de la operación de Dia Argentina, una de las principales cadenas de tiendas de proximidad del país. El anuncio se realizó este jueves 5 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

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    La transacción incorpora más de 900 sucursales, con fuerte presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Con esta operación, GDN Argentina pasa a contar con una red de más de 1.000 tiendas, con presencia en 22 provincias y una estructura que abarca más de 15.000 empleos directos e indirectos. Esto la posiciona como uno de los principales operadores del comercio minorista argentino.

    La incorporación de Dia permite complementar los distintos formatos comerciales del grupo: grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad. El objetivo es ofrecer una propuesta más amplia y conveniente para los consumidores.

    Para la compañía, la operación es un paso relevante en su evolución y abre una nueva etapa, enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

    El grupo informó que continuará trabajando para fortalecer su competitividad y adaptar su propuesta comercial a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino.

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