Tesla llega a la Argentina: lo anunció con un impactante video y ya puso fecha a su desembarco

Tesla confirmó oficialmente su llegada a la Argentina y terminó con meses de expectativa alrededor de su desembarco en el país. La compañía de Elon Musk publicó un video especialmente producido para el mercado local y anunció que el próximo 20 de noviembre comenzará una nueva etapa de la marca en territorio argentino.

Juicio a Pity Álvarez: comienzan los alegatos y la defensa buscará demostrar que mató en legítima defensa

El Gobierno cierra 72 Registros del Automotor en 60 días hábiles: cuáles son y qué pasará con los trámites

El anuncio apareció este viernes en la cuenta oficial de Tesla Latinoamérica en X con un mensaje breve y directo: “Llegamos a Argentina el 20 de Noviembre”. La publicación fue acompañada por un video de poco más de un minuto en el que uno de sus vehículos recorre diferentes escenarios del país, con especial protagonismo de las calles de Buenos Aires.

La llegada ya venía tomando forma desde hacía varios meses. Tesla constituyó su estructura comercial local, avanzó con búsquedas laborales y se benefició de cambios regulatorios que simplificaron el proceso para homologar vehículos fabricados bajo normas estadounidenses. Ahora, por primera vez, fue la propia empresa la que confirmó públicamente una fecha.

El primer espacio de Tesla estará ubicado en Unicenter Shopping, en Martínez , donde la compañía contará con presencia dentro del nivel 1. Según lo anunciado por Cencosud, propietario del centro comercial, allí habrá inicialmente dos vehículos en exhibición para que los visitantes puedan conocerlos de cerca.

El proyecto contempla además una zona destinada a test drives en la playa H del estacionamiento, con una flota prevista de alrededor de diez unidades. Para 2027 se proyecta avanzar hacia un punto de venta formal, siguiendo el modelo que Tesla utiliza internacionalmente, basado en locales propios y venta directa sin concesionarias tradicionales.

La apertura forma parte además de una ampliación general de Unicenter que sumará más de 20.000 metros cuadrados de nueva superficie construida y decenas de nuevos locales.

Qué autos Tesla podrían venderse en Argentina

Los modelos que aparecen como principales candidatos para integrar la oferta local son el Model 3, el Model Y y la llamativa Cybertruck. Sin embargo, hasta este viernes Tesla todavía no confirmó oficialmente cuáles estarán disponibles para la venta ni las versiones que llegarán al mercado argentino.

El Model 3 es el sedán eléctrico más accesible de la marca, mientras que el Model Y apunta al segmento de los SUV y se convirtió en uno de los productos centrales de Tesla a nivel internacional. La Cybertruck, en tanto, es la pickup eléctrica de carrocería de acero inoxidable que se distingue inmediatamente por su diseño angular.

El video elegido para anunciar el desembarco muestra justamente un vehículo Tesla recorriendo escenarios argentinos y funciona como la primera campaña promocional oficial de la compañía específicamente dirigida al público local.

Cuánto podrían costar los Tesla

Por ahora no existe una lista oficial de precios para Argentina. Los valores conocidos corresponden al mercado estadounidense y sirven únicamente como referencia.

En Estados Unidos, actualmente:

Tesla Model 3: desde USD 36.990 hasta aproximadamente USD 54.990.

Tesla Model Y: desde USD 39.990 hasta alrededor de USD 61.990.

Tesla Cybertruck: desde USD 74.990 y puede acercarse a USD 99.990 según la versión.

Esos números no pueden trasladarse directamente al mercado argentino. El precio final dependerá del origen de cada unidad, el esquema de importación utilizado, IVA, logística, impuestos y las condiciones comerciales que defina Tesla.

El Gobierno elevó recientemente hasta USD 35.000 FOB el límite para que determinados vehículos eléctricos puedan ingresar dentro del cupo con arancel extrazona del 0%. La modificación mejoró especialmente las posibilidades de ingreso de las versiones más accesibles del Model 3 y Model Y.

Una llegada que Tesla preparó durante meses

La compañía ya venía dando señales concretas durante 2026. Instaló una filial local, designó responsables para las operaciones de Argentina y Uruguay y avanzó en el proceso necesario para homologar sus vehículos.

Además, durante octubre habían sido vistos Model 3 y Model Y circulando por Palermo, Recoleta, Puerto Madero y Vicente López durante la filmación de material promocional. Parte de ese trabajo terminó formando parte de la campaña utilizada ahora para anunciar oficialmente el desembarco.

La fecha marcada por Tesla es el 20 de noviembre. A partir de allí quedará por conocerse uno de los datos más esperados por los interesados en la marca: qué modelos se venderán efectivamente, cuánto costarán en Argentina y cuándo comenzarán las primeras entregas.