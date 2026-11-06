Así es la nueva Ford Ranger Híbrida Enchufable: la pickup que encabezará las llegadas en 2027

La Ranger PHEV combina el reconocido motor naftero 2.3 litros EcoBoost turbocargado con un motor eléctrico de última generación y una batería de iones de litio de alta capacidad.

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Ford Ranger Híbrida Enchufable (PHEV) se encamina a convertirse en el desembarco más trascendente de la industria nacional.

La pickup se producirá en la histórica planta bonaerense de General Pacheco, en el marco de la continuidad de las inversiones globales de la marca del óvalo, que ya destinó más de 870 millones de dólares para modernizar su centro industrial y adecuarlo a los estándares de manufactura digital más avanzados de la región.

El desarrollo de esta versión no representa únicamente un cambio de motorización, sino una evolución conceptual integral sobre cómo debe operar un vehículo de trabajo y recreación en el contexto de la transición energética. La Ranger PHEV combina el reconocido motor naftero 2.3 litros EcoBoost turbocargado con un motor eléctrico de última generación y una batería de iones de litio de alta capacidad.

Este esquema de propulsión híbrida enchufable permite recargar las celdas tanto a través del frenado regenerativo como mediante la conexión a enchufes domésticos o estaciones de carga rápida. En el uso diario, la configuración ofrece una autonomía puramente eléctrica ideal para desplazamientos urbanos sin emisiones contaminantes ni consumo de combustible, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de activar el propulsor térmico para travesías de larga distancia en ruta o trabajos exigentes en el campo.

Características clave de la Ranger Híbrida Enchufable Tren motriz combinado: Integración del motor naftero 2.3 EcoBoost con un propulsor eléctrico y batería recargable por red eléctrica o frenado regenerativo.

Modo 100% eléctrico: Autonomía dedicada para traslados diarios en ciudad sin consumo de nafta ni emisiones contaminantes.

Capacidades intactas: Estructura reforzada que conserva la capacidad de carga de una tonelada, la fuerza de arrastre de 3,5 toneladas y la capacidad de vadeo de 800 mm.

Producción nacional: Ensamblado en la planta de General Pacheco con estándares globales de manufactura digital. Innovación técnica y autonomía energética Un aspecto central en el trabajo de ingeniería de Ford fue garantizar que la adopción de la arquitectura híbrida no afectara las credenciales históricas del modelo. La batería de alta densidad energética fue ubicada estratégicamente por debajo del piso de la caja de carga y protegida por una estructura reforzada de acero de alta resistencia. De este modo, la Ranger PHEV conserva intactos sus parámetros indispensables para sostener su competitividad en las exigentes tareas del sector agropecuario, minero y de servicios pesados en el territorio argentino.