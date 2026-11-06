Así es la nueva Ford Ranger Híbrida Enchufable: la pickup que encabezará las llegadas en 2027

Ford Ranger Híbrida Enchufable (PHEV) se encamina a convertirse en el desembarco más trascendente de la industria nacional.
La Ranger PHEV combina el reconocido motor naftero 2.3 litros EcoBoost turbocargado con un motor eléctrico de última generación y una batería de iones de litio de alta capacidad.
Ford Ranger Híbrida Enchufable (PHEV) se encamina a convertirse en el desembarco más trascendente de la industria nacional.
La pickup se producirá en la histórica planta bonaerense de General Pacheco, en el marco de la continuidad de las inversiones globales de la marca del óvalo, que ya destinó más de 870 millones de dólares para modernizar su centro industrial y adecuarlo a los estándares de manufactura digital más avanzados de la región.
El desarrollo de esta versión no representa únicamente un cambio de motorización, sino una evolución conceptual integral sobre cómo debe operar un vehículo de trabajo y recreación en el contexto de la transición energética. La Ranger PHEV combina el reconocido motor naftero 2.3 litros EcoBoost turbocargado con un motor eléctrico de última generación y una batería de iones de litio de alta capacidad.
Este esquema de propulsión híbrida enchufable permite recargar las celdas tanto a través del frenado regenerativo como mediante la conexión a enchufes domésticos o estaciones de carga rápida. En el uso diario, la configuración ofrece una autonomía puramente eléctrica ideal para desplazamientos urbanos sin emisiones contaminantes ni consumo de combustible, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de activar el propulsor térmico para travesías de larga distancia en ruta o trabajos exigentes en el campo.
Tren motriz combinado: Integración del motor naftero 2.3 EcoBoost con un propulsor eléctrico y batería recargable por red eléctrica o frenado regenerativo.
Modo 100% eléctrico: Autonomía dedicada para traslados diarios en ciudad sin consumo de nafta ni emisiones contaminantes.
Capacidades intactas: Estructura reforzada que conserva la capacidad de carga de una tonelada, la fuerza de arrastre de 3,5 toneladas y la capacidad de vadeo de 800 mm.
Producción nacional: Ensamblado en la planta de General Pacheco con estándares globales de manufactura digital.
Un aspecto central en el trabajo de ingeniería de Ford fue garantizar que la adopción de la arquitectura híbrida no afectara las credenciales históricas del modelo. La batería de alta densidad energética fue ubicada estratégicamente por debajo del piso de la caja de carga y protegida por una estructura reforzada de acero de alta resistencia. De este modo, la Ranger PHEV conserva intactos sus parámetros indispensables para sostener su competitividad en las exigentes tareas del sector agropecuario, minero y de servicios pesados en el territorio argentino.
Otra de las prestaciones diferenciales que introducirá la variante Híbrida Enchufable en nuestro mercado es la integración de la tecnología Pro Power Onboard. Este sistema transforma al vehículo en una verdadera fuente de energía eléctrica itinerante. A través de múltiples tomas de corriente ubicadas estratégicamente en la caja de carga y en el interior del habitáculo, los usuarios pueden conectar herramientas eléctricas de alto consumo, compresores, equipos de iluminación para trabajo nocturno o dispositivos de campamento sin la necesidad de transportar grupos electrógenos auxiliares ni depender de redes fijas en zonas alejadas.
El desembarco de esta tecnología en 2027 se dará en un escenario de altísima exigencia competitiva, ya que las marcas rivales también preparan fuertes renovaciones dentro de sus catálogos locales y regionales:
Toyota Hilux (Nueva Generación): La firma japonesa ultima los detalles industriales en su planta de Zárate para presentar un relevo generacional enfocado en sistemas de hibridación pesada y microhibridación de 48 voltios, buscando retener el liderazgo en ventas a través de una propuesta de máxima durabilidad y menores costos operativos.
Volkswagen Tukan: Desarrollado sobre la arquitectura modular MQB y fabricado en la región, este modelo compacto se ubicará en la gama de la marca alemana justo entre Saveiro y Amarok, ofreciendo tracción integral y motorizaciones turboalimentadas para competir de forma directa en la franja intermedia de las camionetas de uso mixto.
Chevrolet S10 Híbrida: Su actualización incorporará asistencias a la conducción de nivel superior y mecánicas eficientes diseñadas para competir en toda la región sudamericana.
El inicio de 2027 marcará así un punto de inflexión definitivo en la Argentina, estableciendo un nuevo estándar donde la sustentabilidad, la conectividad y la eficiencia convivirán con la potencia y la robustez todoterreno.