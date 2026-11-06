    • 6 de noviembre de 2026 - 09:38

    El Niño no da tregua: el SMN y Meteored lanzan alertas por un fin de semana de violentas tormentas, granizo y frío en Argentina

    Durante este fin de semana, la conjunción de una masa de aire cálido y húmedo con el avance rasante de un frente frío proveniente del sur generará condiciones de extrema inestabilidad.

    El Niño no da tregua: el SMN y Meteored lanzan alertas por un fin de semana de violentas tormentas, granizo y frío en Argentina

    El Niño no da tregua: el SMN y Meteored lanzan alertas por un fin de semana de violentas tormentas, granizo y frío en Argentina

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    La influencia ininterrumpida del fenómeno climático El Niño sigue marcando la pauta meteorológica en todo el territorio argentino. Durante este fin de semana, la conjunción de una masa de aire cálido y húmedo con el avance rasante de un frente frío proveniente del sur generará condiciones de extrema inestabilidad.

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    Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como el portal especializado Meteored han emitido alertas meteorológicas amarillas y naranjas que abarcan desde la región pampeana hasta el Litoral y Cuyo.

    La huella de El Niño en la primavera

    De acuerdo con los análisis técnicos publicados por Meteored y corroborados por el SMN, la fase activa de El Niño aporta un flujo constante de humedad desde la cuenca amazónica y el Atlántico. Este factor actúa como un combustible letal al chocar con las masas de aire frío de origen polar. El resultado es una marcada frecuencia de tormentas severas, caída violenta de granizo, ráfagas de viento y acumulados de lluvia sin precedentes para esta época del año.

    Los especialistas señalan que, aunque El Niño beneficia al sector agrícola tras prolongadas sequías, las situaciones de alerta a corto plazo exigen máximas precauciones urbanas e hidrológicas para evitar inundaciones repentinas y anegamientos.

    Las provincias y regiones bajo alerta este fin de semana

    Las alertas meteorológicas vigentes cubren diversas zonas geográficas que sentirán con diferente severidad los embates del mal tiempo:

    • Provincia de Buenos Aires y el AMBA: La alerta amarilla por tormentas afectará prioritariamente al sudoeste y oeste bonaerense, extendiéndose en la transición hacia la noche e inicio del fin de semana sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano. Se prevén intensas precipitaciones en cortos períodos, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y eventual caída de granizo. A su vez, se aguarda un desplome térmico notorio.

    • El Litoral (Entre Ríos, Corrientes y Misiones): Es una de las regiones más expuestas al impacto de El Niño. Meteored y el SMN anticipan tormentas fuertes a localmente severas. Misiones, en particular, mantiene la atención puesta en acumulación de lluvias que podrían sobrepasar holgadamente los 100 mm durante el fin de semana.

    • Centro del País (Córdoba, Santa Fe y La Pampa): El frente frío azotará el sur y centro cordobés, así como el oeste santafesino y el territorio pampeano con precipitaciones de variada intensidad y fuerte actividad eléctrica. Tras el paso de las tormentas, las marcas térmicas descenderán drásticamente.

    • Región de Cuyo (San Luis y Mendoza): La masa inestable provocará tormentas aisladas pero intensas en San Luis y sectores del este de Mendoza, combinadas con fuertes ráfagas de viento del sector sur.

    • Patagonia: Mientras el norte del país lidia con tormentas tropicales e inestabilidad, el área sur sentirá un marcado incremento en la intensidad de los vientos, con alertas por ráfagas intensas y lluvia en sectores cordilleranos.

    El drástico marcado descenso térmico

    Un rasgo distintivo de este evento meteorológico será el repentino cambio de temperatura. Luego del pasaje del sistema frontal y las tormentas, el viento rotará al sector sur, trayendo consigo un marcado ambiente frío impropio de la estación. En localidades del centro del país y la Costa Atlántica, las mínimas rozarán valores entre los 6 °C y 8 °C durante las mañanas del fin de semana.

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