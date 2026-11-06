Durante este fin de semana, la conjunción de una masa de aire cálido y húmedo con el avance rasante de un frente frío proveniente del sur generará condiciones de extrema inestabilidad.

El Niño no da tregua: el SMN y Meteored lanzan alertas por un fin de semana de violentas tormentas, granizo y frío en Argentina

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La influencia ininterrumpida del fenómeno climático El Niño sigue marcando la pauta meteorológica en todo el territorio argentino. Durante este fin de semana, la conjunción de una masa de aire cálido y húmedo con el avance rasante de un frente frío proveniente del sur generará condiciones de extrema inestabilidad.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como el portal especializado Meteored han emitido alertas meteorológicas amarillas y naranjas que abarcan desde la región pampeana hasta el Litoral y Cuyo.

La huella de El Niño en la primavera De acuerdo con los análisis técnicos publicados por Meteored y corroborados por el SMN, la fase activa de El Niño aporta un flujo constante de humedad desde la cuenca amazónica y el Atlántico. Este factor actúa como un combustible letal al chocar con las masas de aire frío de origen polar. El resultado es una marcada frecuencia de tormentas severas, caída violenta de granizo, ráfagas de viento y acumulados de lluvia sin precedentes para esta época del año.

Los especialistas señalan que, aunque El Niño beneficia al sector agrícola tras prolongadas sequías, las situaciones de alerta a corto plazo exigen máximas precauciones urbanas e hidrológicas para evitar inundaciones repentinas y anegamientos.

Las provincias y regiones bajo alerta este fin de semana Las alertas meteorológicas vigentes cubren diversas zonas geográficas que sentirán con diferente severidad los embates del mal tiempo: