El Niño en la Argentina: más allá de las lluvias, cómo serán las temperaturas en el verano en cada región del país

El fenómeno de El Niño atraviesa un ciclo de intensidad extraordinaria —catalogado por los especialistas como un " Super El Niño " — con anomalías térmicas en el Pacífico ecuatorial que han roto marcas históricas.

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El Niño en la provincia de Buenos Aires: tormentas severas, riesgo de anegamientos y humedad sostenida

Si bien la atención pública suele centrarse de manera automática en el incremento de las precipitaciones y el riesgo de crecidas o tormentas recurrentes, la gran pregunta que surge de cara a los meses estivales es: más allá de las lluvias, ¿cómo se comportarán las temperaturas en la Argentina durante el verano?

Basándose en los informes climáticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las proyecciones de centros internacionales analizadas por portales especializados como Meteored , el panorama térmico muestra matices muy marcados según la región del país.

Tradicionalmente se asocia a El Niño con veranos extremadamente calurosos y sofocantes en todo el territorio nacional. Sin embargo, los modelos de previsión climática señalan que este comportamiento no será homogéneo.

La clave meteorológica radica en la interacción entre la nubosidad, la mayor frecuencia de días lluviosos y la disponibilidad de humedad en los suelos. Cuando llueve más y hay cobertura nubosa persistente, el sol encuentra más obstáculos para calentar de forma directa la superficie terrestre, lo que modera los registros térmicos máximos en amplias zonas productivas y urbanas.

Las regiones con temperaturas inferiores a lo normal

De acuerdo con las proyecciones trimestrales que respalda el SMN, gran parte del centro y oeste del país experimentará una particular combinación climática: más agua y menos calor extremo continuado.

Zonas afectadas: Cuyo (incluyendo Cuyo y la región cuyana), Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Qué esperar: En estas áreas se prevé una alta probabilidad de registrar temperaturas medias inferiores a los valores normales para la época estival. Esto no significa ausencia totale de días de calor, sino una menor frecuencia de olas de calor persistentes en comparación con un verano neutral o bajo La Niña, amortiguadas por el alto contenido de humedad y las recurrentes precipitaciones.

El Norte argentino (NOA) y el Litoral: la vereda de enfrente

Por el contrario, el comportamiento térmico muestra un panorama opuesto en el extremo norte del país.

Noroeste Argentino (NOA): Gran parte de las provincias norteñas transitarán el verano con temperaturas superiores a lo normal . La circulación atmosférica típica de esta fase de El Niño favorece allí condiciones de mayor estabilidad y vientos del norte que intensifican el calor.

El Litoral y la Mesopotamia: Si bien recibirán el impacto principal de las lluvias abundantes y recurrentes (con el consecuente alivio temporal tras las precipitaciones), la alta humedad relativa generará una atmósfera pesada, con sensaciones térmicas elevadas características de una temporada veraniega tropicalizada.

El factor "Super El Niño": un escenario sin precedentes

Los análisis de Meteored y centros globales como el ECMWF advierten que las anomalías en la región Niño 3.4 han superado registros históricos previos (con picos que rondan o rebasan los 3 °C de anomalía).

Esta intensidad excepcional acelera la dinámica atmosférica:

Días alternados: Las previsiones insisten en que una alta probabilidad de lluvias superiores a lo normal no descarta periodos de tregua seca, donde el sol reaparezca con fuerza y provoque aumentos temporarios de temperatura.

Impacto en turismo y planificación: Para quienes planean sus vacaciones en la Costa Atlántica, las sierras o las riberas de los grandes ríos, el verano exigirá atención al día a día. Las jornadas grises y templadas asociadas a tormentas alternarán con pulsos cálidos, obligando a seguir de cerca los alertas a corto plazo del SMN.

En conclusión, el verano dominado por este super El Niño no se traducirá en una constante ola de calor generalizada en toda la Argentina. Mientras el centro-oeste del país transitará un escenario con menor presión térmica y más precipitaciones, el norte y las zonas con alta humedad experimentarán veranos rigurosos donde la sensación térmica jugará un papel protagónico.