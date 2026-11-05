    • 5 de noviembre de 2026 - 17:44

    Asignación por Embarazo: ANSES automatiza el cobro del 20% retenido y elimina los trámites presenciales

    A partir de noviembre, el organismo liquidará de manera mensual y completa la AUE al cruzar datos directamente con el Ministerio de Salud.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) introdujo un cambio clave en la gestión de las asignaciones sociales. Desde este mes de noviembre, el cobro del 20% que el organismo retenía mensualmente de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) pasará a liquidarse de manera automática, eliminando la obligación de realizar trámites presenciales o presentar documentación en las dependencias oficiales.

    Leé además

    murio la exdiputada patricia walsh, figura clave en la derogacion de las leyes de impunidad

    Murió la exdiputada Patricia Walsh, figura clave en la derogación de las leyes de impunidad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Así es la nueva Toyota Hilux: qué se sabe del nuevo modelo que trae una renovación profunda

    Así es la nueva Toyota Hilux: qué se sabe del nuevo modelo que trae una renovación profunda

    Con esta modificación normativa, el Estado nacional dejará de acumular ese porcentaje hasta fin de año y procederá a liquidar la prestación de forma 100% mensual, siempre que se corrobore el cumplimiento de los controles médicos y requisitos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

    Cómo funcionará el nuevo sistema sin libreta ni trámites

    Hasta el momento, las beneficiarias debían presentar de manera anual la libreta de la asignación para certificar la realización de los controles médicos, esquemas de vacunación y requisitos de salud. Recién tras la verificación de la documentación, ANSES autorizaba el pago del 20% acumulado.

    A partir de la nueva medida, el control se realizará de forma interna mediante el cruce de datos entre el Ministerio de Salud y la ANSES:

    Información automática: Las altas sanitarias, la acreditación de los controles obligatorios y la finalización del embarazo serán notificadas directamente entre áreas de Gobierno.

    Liquidación completa: Cumplidas las condicionalidades, la titular cobrará la totalidad del monto mes a mes sin gestiones intermedias.

    Excepción: En aquellos casos donde los controles médicos se hayan concretado pero ANSES no los tenga registrados de forma digital, las titulares podrán acercarse a cualquier oficina del organismo con turno previo para presentar la certificación física habitual.

    Qué es y cómo se liquida la Asignación por Embarazo

    La Asignación por Embarazo es un beneficio económico mensual que acompaña a la persona gestante durante los 9 meses de embarazo.

    Su esquema de cobro queda estructurado de la siguiente forma:

    80% inicial: Se deposita mensualmente de manera automática tras la inscripción formal en el Programa Sumar del Ministerio de Salud.

    20% restante: Con la nueva disposición, se acreditará de forma automática al momento del nacimiento o finalización del periodo de gestación, una vez verificado el cumplimiento de las pautas sanitarias.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Desde su banca en Diputados impulsó el proyecto que en 2003 derivó en la Ley 25.779 y permitió avanzar hacia la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

    Murió Patricia Walsh, la histórica dirigente que impulsó la nulidad de las leyes de impunidad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    León XIV utilizará dos Toyota Hilux fabricadas en Argentina y transformadas especialmente como papamóviles.

    Así será el papamóvil de León XIV en Argentina: dos Hilux especiales, escalera eléctrica y marcha a 5 km/h

    Por Redacción Diario de Cuyo
    murio elsa pavon, la abuela de plaza de mayo que recupero a su nieta paula logares en 1984

    Murió Elsa Pavón, la Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta Paula Logares en 1984

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei reclamó por Malvinas en la Cumbre Iberoamericana: El socialismo es fascista en política

    Javier Milei reclamó por Malvinas en la Cumbre Iberoamericana: "El socialismo es fascista en política"

    Por Redacción Diario de Cuyo