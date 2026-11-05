Asignación por Embarazo: ANSES automatiza el cobro del 20% retenido y elimina los trámites presenciales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) introdujo un cambio clave en la gestión de las asignaciones sociales. Desde este mes de noviembre, el cobro del 20% que el organismo retenía mensualmente de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) pasará a liquidarse de manera automática, eliminando la obligación de realizar trámites presenciales o presentar documentación en las dependencias oficiales.

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Con esta modificación normativa, el Estado nacional dejará de acumular ese porcentaje hasta fin de año y procederá a liquidar la prestación de forma 100% mensual, siempre que se corrobore el cumplimiento de los controles médicos y requisitos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.

Hasta el momento, las beneficiarias debían presentar de manera anual la libreta de la asignación para certificar la realización de los controles médicos, esquemas de vacunación y requisitos de salud. Recién tras la verificación de la documentación, ANSES autorizaba el pago del 20% acumulado.

A partir de la nueva medida, el control se realizará de forma interna mediante el cruce de datos entre el Ministerio de Salud y la ANSES:

Información automática: Las altas sanitarias, la acreditación de los controles obligatorios y la finalización del embarazo serán notificadas directamente entre áreas de Gobierno.

Liquidación completa: Cumplidas las condicionalidades, la titular cobrará la totalidad del monto mes a mes sin gestiones intermedias.

Excepción: En aquellos casos donde los controles médicos se hayan concretado pero ANSES no los tenga registrados de forma digital, las titulares podrán acercarse a cualquier oficina del organismo con turno previo para presentar la certificación física habitual.

Qué es y cómo se liquida la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo es un beneficio económico mensual que acompaña a la persona gestante durante los 9 meses de embarazo.

Su esquema de cobro queda estructurado de la siguiente forma:

80% inicial: Se deposita mensualmente de manera automática tras la inscripción formal en el Programa Sumar del Ministerio de Salud.

20% restante: Con la nueva disposición, se acreditará de forma automática al momento del nacimiento o finalización del periodo de gestación, una vez verificado el cumplimiento de las pautas sanitarias.