Murió Elsa Pavón, la Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta Paula Logares en 1984

Elsa Pavón , una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por la identidad en la Argentina, murió este jueves en La Plata, a los 90 años . Su fallecimiento fue confirmado por Leticia Finocchi , amiga y compañera de militancia en la Asociación Anahí , organización que Pavón presidía.

Su historia estuvo marcada por una búsqueda que comenzó durante la última dictadura militar y que, seis años después , le permitió recuperar a su nieta, Paula Eva Logares , secuestrada cuando tenía 23 meses . La restitución, concretada el 13 de diciembre de 1984 , fue un punto de inflexión para Abuelas y para la Justicia argentina: el primer caso de restitución judicial de una niña apropiada durante el terrorismo de Estado , resuelto mediante estudios genéticos .

El caso demostró que era posible establecer vínculos familiares incluso cuando los padres estaban desaparecidos, gracias a una herramienta científica que luego sería clave para identificar a otros nietos apropiados. Hasta sus últimos meses, Pavón siguió participando en actividades de memoria, verdad y justicia y visitaba escuelas y bibliotecas para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.

Elsa Beatriz Pavón de Aguilar transformó una tragedia familiar en una lucha colectiva por los derechos humanos. Su vida cambió el 18 de mayo de 1978 , cuando su hija Mónica Sofía Grinspon , su yerno Claudio Ernesto Logares y su nieta Paula fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay , donde la familia había buscado refugio. Fueron víctimas de la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas conocida como Plan Cóndor .

Mónica y Claudio fueron trasladados clandestinamente a la Argentina y estuvieron en centros clandestinos como la Brigada de Investigaciones de San Justo y el Pozo de Banfield . Ambos continúan desaparecidos .

Desde entonces, Elsa recorrió juzgados, organismos públicos e instituciones para encontrar a su nieta y conocer el destino de su hija y su yerno. En ese camino conoció a otras mujeres en su misma situación, entre ellas María Isabel Chorobik de Mariani, “Chicha” Mariani. Aquellas búsquedas individuales se convirtieron en una organización que marcó la historia argentina: Abuelas de Plaza de Mayo.

Cómo recuperó a Paula

La búsqueda estuvo marcada por investigaciones personales, denuncias judiciales y el trabajo conjunto de las Abuelas. Según la reconstrucción del caso, la niña había sido apropiada por Rubén Lavallén, subcomisario de la Policía Bonaerense, y su esposa, Raquel Leiro, quienes la inscribieron como hija propia. Elsa reunió información que permitió identificar a la pequeña y avanzar con el reclamo judicial.

Con el regreso de la democracia, en diciembre de 1983, la investigación encontró nuevas posibilidades. El 13 de diciembre de 1984, la Justicia dispuso la restitución de Paula a su familia biológica, cuando tenía ocho años. Para confirmar el parentesco entre Elsa y Paula se usaron estudios genéticos que permitieron establecer el vínculo sin muestras de los padres de la niña. El reencuentro fue una victoria, pero no puso fin a la búsqueda de Mónica y Claudio, cuyo destino sigue sin esclarecerse.