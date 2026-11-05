Javier Milei reclamó por Malvinas en la Cumbre Iberoamericana: "El socialismo es fascista en política"

El presidente Javier Milei aprovechó su intervención en la Cumbre Iberoamericana , realizada este jueves en Madrid , para exponer los lineamientos ideológicos de su Gobierno y defender las reformas económicas aplicadas desde su llegada al poder. Habló ante el rey Felipe VI y los jefes de Estado y de Gobierno de la región.

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Javier Milei y Pedro Sánchez, un saludo frío y fugaz en la apertura del plenario de la Cumbre Iberoamericana

Al comenzar, expresó sus condolencias por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Toledo , entre ellas dos argentinos , y afirmó que la Argentina está junto al pueblo español en este momento de dolor.

Uno de los tramos centrales fue una crítica directa al socialismo . Milei recurrió a referencias históricas de España y Portugal y destacó el aporte de la Escuela de Salamanca al pensamiento económico, además de mencionar a Martín de Azpilcueta . Sostuvo que el liberalismo económico tiene una deuda intelectual con España .

Para marcar su postura, trazó un paralelismo con el fascismo: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”. Según planteó, ambas doctrinas concentran el poder en una minoría y usan la dependencia económica como instrumento de dominación.

También cuestionó las agendas que se presentan como progresistas y advirtió sobre su avance en Europa. Agregó que la libertad se defiende con los límites que cada gobernante acepta para su propio poder.

El reclamo por Malvinas

Milei definió la soberanía sobre las islas como una causa sagrada para los argentinos y recordó que, desde la mirada de su Gobierno, el país heredó de España los títulos de soberanía. Agradeció el respaldo regional al comunicado especial sobre Malvinas y al pedido de reanudar las negociaciones con el Reino Unido.

Apuntó especialmente contra el proyecto Sea Lion, de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, y contra las compañías Rockhopper y Navitas, a las que acusó de operar con licencias ilegales e ilegítimas. Según explicó:

Su administración inició procedimientos sancionatorios y presentó denuncias penales contra las empresas y sus directivos.

y presentó contra las empresas y sus directivos. Se inició un arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar .

en el marco de la . Se solicitaron medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el inicio o la continuidad del proyecto.

Aclaró que el objetivo es recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por vías pacíficas y conforme al derecho internacional.

El balance económico

El mandatario describió la situación que recibió: un déficit consolidado de 15 puntos del PBI y una economía condicionada por numerosas regulaciones. Según afirmó, su Gobierno logró revertirla con un fuerte ajuste fiscal:

Redujo cinco puntos de déficit del Tesoro en el primer mes.

en el primer mes. Eliminó el déficit del Banco Central en seis meses.

en seis meses. Pudo bajar impuestos por cuatro puntos del PBI .

. Eliminó más de 18.000 regulaciones .

. Las solicitudes de adhesión al RIGI superaron los USD 210.000 millones, según sus cifras.

En el cierre, Milei convocó a los mandatarios iberoamericanos a adoptar políticas que prioricen la libertad individual y limiten el poder estatal. Afirmó que la Argentina está lista para impulsar ese camino con quienes quieran dejar atrás la decadencia y terminó su discurso con una invocación religiosa.