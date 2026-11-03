Javier Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana en medio de fuertes tensiones diplomáticas

Javier Milei parte esta noche rumbo a Madrid para participar del encuentro multilateral. No habrá reunión bilateral con el rey Felipe VI ni con el mandatario español Pedro Sánchez.

El presidente Javier Milei emprenderá este martes a las 23:00 un nuevo viaje hacia España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre. El itinerario oficial del jefe de Estado estará marcado por un tenso trasfondo diplomático con la administración local y por la confirmación de que no mantendrá un encuentro privado con el rey Felipe VI.

El cortocircuito en las relaciones bilaterales se profundizó tras recientes cuestionamientos del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien criticó la influencia de potencias extranjeras en el diseño de las políticas del mandatario argentino. A raíz de este escenario, las solicitudes del Ejecutivo nacional para concretar una audiencia con la máxima autoridad del Estado español no prosperaron.

Escala técnica y agenda en Madrid Según la hoja de ruta informada por la Casa Rosada, el avión presidencial ARG-01 despegará por la noche y realizará una escala técnica el miércoles 4 a las 08:30 (hora de España) en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, Milei será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón, para reanudar el trayecto media hora después y arribar a la capital española cerca de las 13:00.

Durante su primera jornada en suelo madrileño, el Presidente mantendrá a las 18:30 (hora argentina) una reunión política con Santiago Abascal, líder del partido Vox. El encuentro busca ratificar su sintonía con la fuerza opositora española, con cuyos dirigentes ya había compartido actividades durante su anterior estadía en España disputada entre el 19 y el 21 de octubre, a semanas de las elecciones del Poder Ejecutivo local pautadas para el 29 de noviembre.

Plenaria y regreso al país La actividad multilateral se concentrará el jueves 5 de noviembre. Desde las 05:00 (hora argentina), el mandatario disertará en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en la Galería de las Colecciones Reales.