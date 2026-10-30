Caso $LIBRA: una fiscalía apeló el sobreseimiento de Milei y busca reabrir la investigación

La causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió intervenir en el expediente y apelar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y otros nueve imputados, con el objetivo de reactivar la investigación.

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El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, asumió el ejercicio de la acción penal luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolviera cerrar el expediente. La presentación busca que se revise esa decisión y que se continúe con las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

La intervención de la PIA se produjo a partir de un pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que cuestionaron el cierre de la investigación por considerarlo prematuro.

La decisión de la Procuraduría también se da después de que el fiscal Eduardo Taiano rechazara asumir ese rol en el expediente y solicitara el sobreseimiento de Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados.

Desde el CIPCE calificaron como un paso fundamental la participación de la fiscalía especializada y advirtieron sobre la importancia institucional del expediente. Según plantearon, está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y que comprometen el interés público.

En ese sentido, la organización reclamó que se habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar que los hechos queden sin esclarecer.

Qué puede pasar con la investigación

El expediente se encuentra en el Juzgado Federal N°8, que está a cargo de manera interina del juez Daniel Rafecas. Ahora deberá resolverse si se habilita la continuidad de la investigación tras el planteo de la PIA.

En caso de que el juzgado rechace el pedido, el organismo ya presentó un recurso de apelación en subsidio para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal.

De esta manera, el sobreseimiento dispuesto por Martínez de Giorgi quedó bajo cuestionamiento y se abrió una nueva instancia judicial que podría definir si la causa $LIBRA vuelve a avanzar.