    • 30 de octubre de 2026 - 15:09

    Caso $LIBRA: una fiscalía apeló el sobreseimiento de Milei y busca reabrir la investigación

    La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuestionó el cierre de la causa contra Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados.

    El creador de Libra, Hayden Davis y Javier Milei.

    El creador de Libra, Hayden Davis y Javier Milei.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    El presidente Javier Milei.

    Javier Milei habló tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA: "Intentaron un golpe de Estado y no pudieron"
    El Niño: cuáles son los niveles de alertas y cómo se debe actuar

    El Niño: cuáles son los niveles de alertas y cómo se debe actuar

    El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, asumió el ejercicio de la acción penal luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolviera cerrar el expediente. La presentación busca que se revise esa decisión y que se continúe con las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

    La intervención de la PIA se produjo a partir de un pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que cuestionaron el cierre de la investigación por considerarlo prematuro.

    El cuestionamiento al cierre de la causa $LIBRA

    La decisión de la Procuraduría también se da después de que el fiscal Eduardo Taiano rechazara asumir ese rol en el expediente y solicitara el sobreseimiento de Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados.

    Desde el CIPCE calificaron como un paso fundamental la participación de la fiscalía especializada y advirtieron sobre la importancia institucional del expediente. Según plantearon, está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y que comprometen el interés público.

    En ese sentido, la organización reclamó que se habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar que los hechos queden sin esclarecer.

    Qué puede pasar con la investigación

    El expediente se encuentra en el Juzgado Federal N°8, que está a cargo de manera interina del juez Daniel Rafecas. Ahora deberá resolverse si se habilita la continuidad de la investigación tras el planteo de la PIA.

    En caso de que el juzgado rechace el pedido, el organismo ya presentó un recurso de apelación en subsidio para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal.

    De esta manera, el sobreseimiento dispuesto por Martínez de Giorgi quedó bajo cuestionamiento y se abrió una nueva instancia judicial que podría definir si la causa $LIBRA vuelve a avanzar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Milei recibirá personalmente al papa León XIV al pie del avión el 8 de noviembre en Aeroparque. 

    Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión en Aeroparque y el Gobierno evalúa una cadena nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La organización recomienda elegir un único punto para acompañar al Pontífice debido a los cortes y la multitud esperada.

    León XIV en Córdoba: horarios, recorrido y cómo participar de una jornada que espera una multitud

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Horacio Marín, presidente de YPF, en el CAI.

    Horacio Marín, líder de YPF, ante ingenieros: "Argentina pasa de ser un país con petróleo a ser un país petrolero"

    El Niño en San Juan: cómo estará el tiempo este fin de semana

    El Niño en San Juan: cómo estará el tiempo este fin de semana