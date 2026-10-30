León XIV en Córdoba: horarios, recorrido y cómo participar de una jornada que espera una multitud

Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV con un operativo que movilizará a cientos de miles de fieles de distintas provincias y países de la región. El Pontífice llegará a la capital cordobesa el martes 10 de noviembre , aunque las actividades comenzarán durante la tarde del día anterior con una vigilia en el predio de FAdeA.

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La organización definió cuatro puntos principales para acompañar la visita: la misa en FAdeA, el recorrido en Papamóvil, el Arzobispado y la Catedral . Debido a los cortes de tránsito y a la cantidad de personas esperadas, la recomendación oficial es elegir uno de esos lugares y permanecer allí, ya que trasladarse entre distintos sectores durante la jornada será muy difícil.

La agenda comenzará el lunes 9 y se extenderá durante buena parte del martes 10. Estos son los principales horarios previstos:

El punto que concentrará la mayor cantidad de personas será el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) , ubicado en la zona de Ruta 20 y Circunvalación. La organización estima que podrían congregarse alrededor de 800.000 personas para participar de la celebración.

Alrededor de las 12.30: saludo desde el balcón del Arzobispado.

Martes 10, alrededor de las 11.45: inicio del traslado hacia el centro. Habrá un primer tramo en vehículo cerrado y luego comenzará el recorrido en Papamóvil.

Martes 10, 10: Santa Misa en FAdeA. Antes de la celebración, León XIV recorrerá sectores del predio en Papamóvil.

Lunes 9, 19: comienzo de la Vigilia Joven, con la participación de artistas.

Lunes 9, 12: apertura de los estacionamientos oficiales para quienes lleguen a FAdeA.

Las puertas abrirán el lunes a las 18 para quienes quieran participar de la vigilia y permanecer durante la noche. El martes, la misa comenzará a las 10 y el predio estará dividido en cuadrantes con más de 50 pantallas para permitir que los asistentes sigan toda la actividad.

Para ingresar a la vigilia y la misa en FAdeA es necesario realizar la inscripción a través de la plataforma oficial. La organización recomienda además llevar DNI o pasaporte, agua, comida, medicamentos personales, ropa y calzado cómodos, abrigo, protector solar, repelente y una batería portátil para el celular.

También se permitirá ingresar con bolsas de dormir, reposeras o sillas plegables, aunque no estarán habilitadas las carpas.

Por dónde pasará el Papamóvil

Una vez finalizada la misa comenzará uno de los momentos con mayor expectativa: el recorrido del Papa hacia el centro de Córdoba.

León XIV viajará primero en un vehículo cerrado desde el Nudo Vial Tropezón hasta avenida Colón al 1300. Desde allí continuará en Papamóvil por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta llegar al Arzobispado.

Durante ese trayecto habrá sectores peatonales donde los fieles podrán ubicarse para verlo pasar. El vehículo circulará a baja velocidad y las autoridades prepararán un importante operativo de seguridad y tránsito sobre toda la traza.

El saludo desde el Arzobispado

Después del recorrido, el Papa ingresará al Arzobispado de Córdoba, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen. Está previsto que alrededor de las 12.30 salga al balcón para saludar a quienes se encuentren en la zona.

El público podrá ubicarse sobre avenida Hipólito Yrigoyen, desde las inmediaciones de Montevideo hasta Plaza España. El sector tendrá capacidad para alrededor de 200.000 personas y contará con pantallas para seguir desde allí el resto de las actividades.

La Catedral, el último punto del recorrido

A las 15.15, León XIV encabezará un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. La actividad estará destinada especialmente a representantes de la vida consagrada y tendrá carácter privado dentro del templo.

El público podrá acompañar desde Plaza San Martín, detrás de los vallados dispuestos por la organización. Se trata del punto con menor capacidad de toda la jornada, con un aforo estimado de unas 15.000 personas.

Cómo llegar y qué recomienda la organización

Uno de los puntos centrales del operativo será evitar la concentración excesiva de vehículos. La organización recomienda llegar caminando siempre que sea posible y habrá servicios especiales y gratuitos de colectivos hacia FAdeA durante el lunes 9 y el martes 10.

Los estacionamientos cercanos al predio estarán ubicados a entre 4 y 6 kilómetros, por lo que el último tramo deberá completarse a pie. También habrá espacios habilitados en el estadio Mario Alberto Kempes y otros sectores previstos especialmente para autos, micros y minibuses.

La recomendación más importante es planificar con anticipación. Entre los cortes de tránsito, las restricciones y la cantidad de visitantes esperada, no será sencillo trasladarse de un punto a otro para intentar seguir al Papa durante toda la jornada.

La organización habilitó el sitio oficial de la visita en Córdoba con mapas, accesos, transporte, recomendaciones sanitarias y actualizaciones del operativo. Además, en los principales puntos habrá pantallas para seguir el recorrido completo aun después de que León XIV abandone cada lugar. Toda la información se encuentra disponible en elpapaencordoba.com.ar